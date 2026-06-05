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Primarul din Constanța, după explozia din port: Trebuie să securizăm zona maritimă și să ne creăm un sistem de avertizare timpurie

Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a declarat că statul român trebuie să învețe de pe urma incidentului din port și să securizeze de urgență teritoriul și zona maritimă națională prin sisteme avansate de apărare și alertare.
Primarul din Constanța, după explozia din port: Trebuie să securizăm zona maritimă și să ne creăm un sistem de avertizare timpurie
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
05 iun. 2026, 15:54, Politic
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„E bine ca noi să învățăm din toate chestiunile astea, știți ce s-a întâmplat azi, știți ce s-a întâmplat acum câteva zile la Galați, și să facem de așa manieră, să securizăm teritoriul României”, a declarat Vergil Chițac într-o intervenție la Digi24. 

Potrivit acestuia, România ar trebui să dezvolte un sistem eficient de avertizare timpurie și de neutralizare a dronelor care pătrund în spațiul național. 

„În cazul, de față trebuie securizată zona maritimă, și zona maritimă națională, și să ne creăm un sistem de avertizare timpurie și după aceea de distrugere a dronelor care pătrund”, continuă edilul. 

Chițac a subliniat că România dispune de sisteme de apărare civilă și de proceduri pentru gestionarea unor situații de urgență, însă acestea sunt concepute în principal pentru astfel de incidente. 

„Noi avem un sistem de apărare civilă și de alertare, de adăpostire, de reacție în astfel de situații, dar nu pe timp de război. Că se întâmplă să explodeze rețeaua de gaz sau că avem un incident de acest tip la un operator din port. Deci este ceva fixat. Noi suntem instruiți pentru astfel de cazuri”, mai spune primarul din Constanța. 

Reacția acestuia vine după ce o dronă maritimă s-a autodetonat în apropierea terminalelor petroliere, iar autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție. 

Ucraina a confiramt că drona maritimă îi aparține, susținând că a pierdut controlul, după ce ar fi fost afectată de mijloacele de război electronic ale Rusiei. 

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