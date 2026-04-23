Purtătorul de cuvânt al Executivului: „Guvernul își continuă activitatea normal”. În ce stadiu este lista lui Ilie Bolojan cu potențiali interimari

„Procedura legală, că numai despre ea vă pot vorbi, este că după ce aceste demisii vor fi depuse și înregistrate la Cancelaria premierului, momentul îl vom vedea, nu am o confirmare oficială a vreunui moment, împreună cu propunerile de interimari vor fi trimise la Palatul Cotroceni, la Președinția României, în vederea aprobării și emiterii de decretelor de revocare, respectiv de numire în funcția de interimar. După care Guvernul își continuă activitatea normal, este ceea ce a subliniat și premierul la finalul ședinței de Guvern”, a spus Ioana Dogioiu.

Potrivit oficialului, sunt proiecte foarte importante în derulare, cel mai important fiind PNRR.

„Guvernul are puteri depline, interimate sunt la ministere, dar și acolo lucrurile funcționează normal. Și ceea ce mai cerut premierul este ca din ministere să fie păstrați sau eliberați din funcții exclusiv – repet, exclusiv – pe criteriul competenței și a felului în care își fac datoria, nu pe criterii politice”, a spus purtătorul de cuvânt al premierului.

Întrebată cum sunt alocate mandatele interimare, dacă în funcție de ponderea partidelor în Guvern, Ioana Dogioiu a declarat că premierul încă se gândește la lista finală.

„Deocamdată, dl prim-ministru încă lucrează la o potențială listă, care, sigur, va fi activată în funcție de depunerea demisiilor de către miniștrii susținuți de PSD”, a declarat Iona Dogioiu, subliniind că aceasta nu e definitivată la momentul declarațiilor din briefingul de presă de la Palatul Victoria.

Traseul demisiilor

Surse politice au declarat pentru MEDIAFAX că membrii Guvernului susținuți de PSD își depun demisiile la ora 14:00.

PSD are șase portofolii ministeriale. Pleacă din Guvern: ministrul Transporturilor Ciprian Șerban, ministrul Agriculturii Florin Barbu, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, ministrul Justiției Radu Marinescu și ministrul Muncii Florin Manole.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis public că social-democrații nu îl mai susțin pe Ilie Bolojan în fruntea Executivului. Partidul este dispus să treacă în opoziție dacă premierul nu va fi înlocuit.

La consultările cu președintele Nicușor Dan, PSD a transmis că va sprijini în continuare proiectele naționale strategice. Sunt vizate aderarea României la OCDE și atragerea fondurilor europene prin PNRR.

Premierul va numi interimari dintre membrii actuali ai Cabinetului. Interimatul este limitat la 45 de zile.