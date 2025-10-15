Putin nu poate susține războiul pe termen lung, spune Zelenski

Liderul ucrainean a transmis miercuri că regimul de la Kremlin se confruntă cu tot mai mari dificultăți economice și industriale, iar sistemul construit de Vladimir Putin nu va putea susține pe termen lung războiul împotriva Ucrainei.

Declarația președintelui a urmat raportului prezentat de șeful Serviciului de Informații Externe, Oleh Ivashcenko, care a expus concluziile privind efectele sancțiunilor asupra economiei ruse și acțiunile militare planificate pe teritoriul Belarusului.

„Sistemul lui Putin nu va rezista”

„Sancțiunile internaționale constrâng cu adevărat capacitatea Rusiei de a continua și extinde acest război, iar cu cât presiunea sancțiunilor este mai puternică, cu atât mai repede vom putea garanta o securitate fiabilă”, a scris Zelenski pe X.

Potrivit liderului ucrainean, serviciile de informații au obținut atât date clasificate, cât și informații din surse deschise, care confirmă deteriorarea stării economice a Federației Ruse.

„Sistemul lui Putin nu va rezista confruntării în care a aruncat Rusia”, a adăugat Zelenski, precizând că Ucraina a identificat direcțiile principale pentru intensificarea presiunii asupra Moscovei și că a dat instrucțiuni pentru cooperarea cu țările partenere.

Zelenski: Rusia trebuie izolată militar

Înaintea vizitei sale de vineri la Washington și a întâlnirilor cu liderii europeni, Zelenski a insistat și asupra importanței opririi fluxurilor de componente și echipamente critice care ajung în Rusia și sunt folosite în producția de armament: „În Ucraina înțelegem clar care livrări sunt cele mai importante pentru Moscova, iar fiecare astfel de schemă trebuie blocată. Partenerii noștri au toate capacitățile pentru a face acest lucru”.

Potrivit lui Oleh Ivashcenko, Rusia intenționează să folosească în continuare teritoriul Belarusului în scopuri militare. Zelenski a precizat că, „în această etapă, informațiile nu vor fi făcute publice”, dar Ucraina va notifica „partenerii care ar putea fi amenințați” de aceste acțiuni.