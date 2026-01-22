Prima pagină » Știrile zilei » Putin: Rusia este pregătită să trimită 1 miliard de dolari către Consiliul pentru Pace

Putin: Rusia este pregătită să trimită 1 miliard de dolari către Consiliul pentru Pace

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi, la Kremlin, că Rusia este pregătită să aloce 1 miliard de dolari pentru Consiliul pentru Pace condus de Statele Unite, fonduri destinate sprijinirii poporului palestinian și reconstrucției Fâșiei Gaza.
Putin: Rusia este pregătită să trimită 1 miliard de dolari către Consiliul pentru Pace
Mădălina Dinu
22 ian. 2026, 13:47, Politic

Anunțul a fost făcut în timpul unei întâlniri cu liderul palestinian Mahmoud Abbas. Putin a precizat că suma ar urma să provină din activele rusești înghețate de administrația anterioară a Statelor Unite, scrie Baha.

„Suntem pregătiți să direcționăm 1 miliard de dolari către această nouă structură, în primul rând pentru a sprijini poporul palestinian și pentru a direcționa aceste fonduri către reconstrucția Fâșiei Gaza și, în general, către rezolvarea problemelor Palestinei”, a adăugat șeful statului.

Potrivit declarațiilor sale, alocarea fondurilor ar putea avea loc după semnarea unui acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina. Vladimir Putin a menționat că această posibilitate a fost discutată cu reprezentanți ai Statelor Unite.

În același context, președintele rus i-a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru invitația de a se alătura Consiliului pentru Pace, inițiativă aflată sub coordonarea Washingtonului.

