Radu Miruță, discuție cu omologul său bulgar pentru înființarea unui comandament militar la Marea Neagră: România este pregătită să preia conducerea comandamentului

„Marea Neagră are nevoie de un comandament militar comun al statelor NATO riverane, iar pentru asta trebuie să facem pași”, a anunțat Radu Miruță miercuri, într-o postare pe Facebook.

Ministrul interimar al Apărării a precizat că i-a „propus ministrului Apărării din Bulgaria, cu care am avut o discuție telefonică după incidentele din Marea Neagră, semnarea unei scrisori comune adresate conducerii NATO”.

Miruță precizează că rolul acestei scrisori este de susținere a poziției celor două țări „privind înființarea unui astfel de comandament, cu rotație intre toate țările riverane atât în ceea ce privește locația, cât și conducerea acestuia”.

Când ar putea România să preia conducerea unui astfel de comandament

„România este pregătită să preia conducerea comandamentului și să găzduiască structura pe litoralul românesc al Mării Negre începând din 2028. Până atunci, acceptăm ca acesta să își desfășoare activitatea pe litoralul turcesc al Mării Negre, cu participarea ofițerilor români și bulgari”, a precizat ministrul interimar.

Potrivit acestuia, „incidentele din Marea Neagră – drone, nave scufundate și mine marine – ne obligă să acționăm, nu să așteptăm. România este determinată să își protejeze interesele de securitate și economice în Marea Neagră, cu respectarea deplină a dreptului internațional”.

„Atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii ucrainene au generat riscuri colaterale de securitate pentru autoritățile și populațiile țărilor noastre și par să urmărească testarea capacității de reacție la nivel național și aliat. Evoluțiile recente confirmă că incidentele cu drone în spațiul aerian și în domeniul maritim nu mai pot fi tratate ca probleme naționale izolate”, a conchis Radu Miruță.