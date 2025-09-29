Războiul din Ucraina, ziua 1.314. Premierul Ungariei, Viktor Orban, afirmă că Ucraina nu este un stat „suveran” / Călin Georgescu despre Războiul din Ucraina: Pacea va fi spre finalul anului viitor

JD Vance anunță că Trump ia în considerare furnizarea de rachete cu rază lungă de acțiune către Ucraina

Vicepreședintele american JD Vance a anunțat că Donald Trump ia în considerare cererea Kievului de a-i furniza rachete Tomahawk, cu rază lungă de acțiune.

Călin Georgescu despre Războiul din Ucraina: Pacea va fi spre finalul anului viitor

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale, a declarat că situaţia războiului din Ucraina a suferit schimbări semnificative, subliniind „nu mai sunt datele din decembrie în care pacea era foarte aproape”.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, afirmă că Ucraina nu este un stat „suveran”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a afirmat luni că Ucraina „nu este un stat suveran” şi a respins acuzaţiile că drone maghiare ar fi încălcat spaţiul aerian ucrainean, relatează Reuters.

Activele înghețate ale Rusiei trebuie transformate în arme pentru Ucraina, spune ministrul de externe

„Ucraina ar putea achiziționa arme suplimentare din America și Europa”, susține șeful diplomației de la Kiev, dacă partenerii occidentali decid utilizarea completă a activelor rusești înghețate.

Moșteanu, discuții cu omologul polon despre întârirea Flancului Estic

Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a avut luni, o întrevedere bilaterală cu omologul său polon, Władysław Kosiniak-Kamysz. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea dialogului strategic și întărirea Flancului Estic.

Rusia vrea să recruteze 135.000 de bărbați pentru serviciul militar

Campania de recrutare militară din toamnă a Rusiei are ca obiectiv în acest an recrutarea a 135.000 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, potrivit unui decret semnat luni de președintele Vladimir Putin, scrie Le Figaro.

Federația Rusă a părăsit Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii

Președintele Vladimir Putin a semnat luni legea prin care Rusia se retrage oficial din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii, după ce Parlamentul a aprobat ieșirea din tratat, notează Reuters.

Ucraina a lovit o unitate industrială militară în regiunea Breansk

Forțele ucrainene au lovit fabrica Elektrodetal din orașul Karachev, situat în regiunea Breansk din Rusia, a confirmat, luni, Statul Major General, potrivit The Kyiv Independent.

Confirmarea vine în urma unor rapoarte anterioare din mass-media locală rusă privind un atac cu drone asupra fabricii. Înainte de atac, guvernatorul regiunii Breansk, Alexander Bogomaz, a emis un avertisment cu privire la o posibilă amenințare cu rachete în zona Karachev.

Zelenski solicită închiderea Mării Baltice pentru Rusia din cauza incursiunilor cu drone

Rusia folosește petrolierele sale pentru a lansa drone în spațiul aerian al NATO și, prin urmare, ar trebui să i se interzică accesul la Marea Baltică, a declarat președintele Volodimir Zelenski în cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia, pe 29 septembrie.

Declarația vine pe fondul tensiunilor crescânde dintre Rusia și NATO, inclusiv al interferenței crescânde a Rusiei în spațiul aerian al statelor membre ale alianței.

O dronă FPV ucraineană distruge un elicopter rus Mi-28N, potrivit armatei

O dronă ucraineană FPV (first-person-view) a doborât un elicopter rus Mi-28N în regiunea Donețk, a declarat Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor Sistemelor Fără Pilot, pe 29 septembrie.

Piloții din Brigada 59 a Forțelor Sistemelor Fără Pilot au distrus elicopterul rus în apropierea satului Kotliarivka. Lovitura a fost atribuită eforturilor coordonate de informații și operaționale ale Forțelor Sistemelor Fără Pilot.

Unele unități rusești au fost încercuite în apropiere de Dobropillia, în regiunea Donetsk

În ultima lună, forțele ucrainene au respins trupele rusești care avansaseră cu 15-20 de kilometri către autostrada strategică Dobropillia-Kramatorsk, în apropierea orașului disputat Pokrovsk.

Atacurile rusești au ucis 3 persoane și au rănit 76 în Ucraina în ultima zi

Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis cel puțin trei civili și au rănit cel puțin 76 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 29 septembrie.

În regiunea Harkov, un atac rus a ucis un bărbat de 44 de ani și a rănit o femeie de 41 de ani și o fată de 14 ani în satul Slatyne. În satul Borshchova, un bărbat de 79 de ani a fost ucis, în timp ce o femeie de 67 de ani a fost rănită în satul Shevchenkove, potrivit guvernatorului Oleh Syniehubov.

Ucraina poate efectua atacuri în adâncul teritoriului rus

Washingtonul autorizează cazuri specifice în care Ucraina poate efectua atacuri de lungă distanță în Rusia, a declarat trimisul special al SUA în Ucraina, Keith Kellogg, pe 28 septembrie, într-un interviu acordat Fox News.

„Răspunsul este da, folosiți capacitatea de a lovi adânc, nu există așa ceva ca sanctuarele”, a răspuns Kellogg când a fost întrebat dacă poziția președintelui american Donald Trump este că Ucraina poate efectua atacuri de lungă distanță.

Volodimir Zelenski face din nou apel la comunitatea internațională

Volodimir Zelenski a îndemnat din nou comunitatea internațională să acționeze decisiv pentru a reduce veniturile energetice ale Rusiei care finanțează războiul din Ucraina, după ce Moscova a lansat unul dintre cele mai grave atacuri asupra Kievului din timpul războiului.

„Momentul pentru acțiuni decisive a trecut de mult, și ne bazăm pe un răspuns ferm din partea Statelor Unite, Europei, G7 și G20”, a declarat președintele ucrainean pe Telegram.

O fetiță, printre cele patru victime ale atacului „brutal” de 12 ore al Rusiei asupra Ucrainei

O fetiță de 12 ani se numără printre cele patru victime și cel puțin 70 de răniți în urma unui atac rusesc cu drone și rachete asupra Ucrainei, care a durat 12 ore, capitala Kiev fiind cea mai grav afectată.

Atacul aerian, care a avut loc în timpul nopții și până duminică, a fost primul bombardament major de la un atac similar care a ucis cel puțin 21 de persoane luna trecută.

Trump ia în considerare furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina

Statele Unite ale Americii iau în considerare cererea Ucrainei de a obține rachete Tomahawk pentru a le folosi împotriva Rusiei, a declarat vicepreședintele JD Vance.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat Statelor Unite să vândă rachete Tomahawk țărilor europene care le-ar trimite Ucrainei.

Fabrica din regiunea Bryansk, care aprovizionează armata rusă, ar fi luat foc în urma unui atac cu drone

Fabrica de componente electrice Karachev din regiunea Bryansk, Rusia, ar fi luat foc în urma unui atac cu drone în noaptea de 29 septembrie, potrivit presei locale.

Ungaria și Slovacia se opun planului UE de a renunța treptat la energia rusă

Cu ocazia celei de-a 130-a aniversări a podului Maria Valeria, care leagă Sturovo, Slovacia, și Esztergom, Ungaria, premierul slovac Robert Fico a declarat: „Nimeni nu ar trebui să ne spună de unde să cumpărăm petrol și gaze”.

Partidul pro-UE conduce alegerile din Moldova, cu 98% din voturi numărate

UE a avertizat că Moldova se confruntă cu „o campanie de dezinformare fără precedent” din partea Rusiei înaintea alegerilor.