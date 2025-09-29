Ucraina a lovit o unitate industrială militară în regiunea Breansk

Confirmarea vine în urma unor rapoarte anterioare din mass-media locală rusă privind un atac cu drone asupra fabricii. Înainte de atac, guvernatorul regiunii Breansk, Alexander Bogomaz, a emis un avertisment cu privire la o posibilă amenințare cu rachete în zona Karachev.

Fabrica Elektrodetal produce o gamă de conectori electrici pentru uz militar și industrial. Produsele sale includ conectori de joasă frecvență, de înaltă frecvență și combinate, utilizați în sectoare precum aerospațial, electronic și instrumentație.

Aceste componente sunt utilizate în echipamente militare, aeronave, antene, stații de bază, plăci cu circuite imprimate și diverse sisteme de măsurare.

Se pare că atacul asupra facilității a provocat explozii și un incendiu la fața locului. Amploarea totală a pagubelor este încă în curs de evaluare.

Potrivit Statului Major General, atacul a fost efectuat de forțele de rachete și artilerie ale Ucrainei, în coordonare cu alte ramuri ale Forțelor Armate Ucrainene. Atacul a atins o țintă situată la aproximativ 240 de kilometri distanță.

Comandantul marinei ucrainene, Oleksii Neizhpapa, a confirmat că atacul a fost efectuat cu rachete de croazieră Neptune.

Regiunea Breansk se află de-a lungul frontierei nordice a Ucrainei cu Rusia. Karachev este situat la aproximativ 115 kilometri de graniță.

Duminică, rachetele ucrainene HIMARS ar fi lovit o centrală termică în apropierea orașului rus Belgorod, au raportat canalele rusești de Telegram. Guvernatorul regiunii Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a confirmat un atac asupra infrastructurii critice a regiunii, precum și „întreruperi semnificative de energie electrică”.

Tot duminică, serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a afirmat că a ucis cel puțin patru operatori ruși de drone în orașul Melitopol din regiunea Zaporizhzhia ocupată de Rusia.

O explozie a zguduit o bază militară păzită pe un aerodrom din Melitopolul ocupat, distrugând o dubă UAZ-452 din era sovietică și ucigând cel puțin patru operatori, a afirmat HUR.