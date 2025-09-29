Rusia vrea să recruteze 135.000 de bărbați pentru serviciul militar

Soldații vor trebui să fie recrutați între 1 octombrie și 31 decembrie pentru a-și îndeplini serviciul militar obligatoriu, care durează un an în Rusia.

Țara organizează în fiecare an două campanii de recrutare, una în primăvară și alta în toamnă.

De la începutul atacului său la scară largă împotriva Ucrainei, în februarie 2022, armata rusă asigură că acești recruți nu sunt desfășurați pe câmpul de luptă împotriva trupelor ucrainene și îndeplinesc sarcini subalterne în Rusia.

Campania de recrutare militară din primăvara anului 2025 avea ca obiectiv recrutarea a 160.000 de bărbați, iar cea din toamna anului 2024, a 133.000 de bărbați.

Recruții trebuie distinși de cei peste 300.000 de rezerviști mobilizați pentru a lupta în Ucraina începând din toamna anului 2022, care își îndepliniseră deja serviciul militar în armata rusă.

Desfășurarea recruților pe front este un subiect sensibil în Rusia, în special de la primul război din Cecenia (1994-1996), care a văzut tineri aflați în serviciul militar trimiși, răniți și uciși în luptă, provocând o puternică emoție în rândul populației. În contextul războiului împotriva Ucrainei, au fost totuși semnalate în repetate rânduri cazuri de recruți care s-au regăsit pe câmpul de luptă.

În august 2024, Kievul a afirmat că a luat prizonieri recruți în timpul ofensivei sale surpriză din regiunea rusă Kursk, la granița cu Ucraina. În 2023, Rusia a adoptat o lege care amână de la 1 ianuarie 2024 vârsta limită de recrutare de la 27 la 30 de ani.