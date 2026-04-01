Regatul Unit s-a săturat de imigranți. Partidele de dreapta cer deportări în masă, în stilul ICE

Nimeni nu știe exact câți imigranți ilegali se află în Marea Britanie: probabil în jur de 1 milion. Ambele mari partide de dreapta, conservatorii și Reform UK, susțin acum deportări în masă. Planurile lor, însă, sunt superficiale. „Operation Restoring Justice” al Reform, care vizează deportarea a 600.000 de persoane în cinci ani, există doar sub forma unui PDF de șase pagini pe site-ul partidului. Jumătate din document sunt imagini, scrie The Economist.

Planul BORDERS al conservatorilor (pentru expulzarea a 750.000 de persoane în aceeași perioadă), de 15 pagini, este doar puțin mai detaliat. Ambele partide consideră că principalele obstacole sunt de natură legală. Dar deportarea a peste 120.000 de persoane pe an reprezintă la fel de mult o provocare logistică cât și legislativă.

Pentru a deporta oamenii, trebuie mai întâi să-i găsești

Datele de la Home Office sunt incomplete. Guvernul are documente doar despre maxim 300.000 dintre aceștia. Asta nu înseamnă că i-ar putea localiza. Cum să găsească restul de 300.000? Schimbul de date și recunoașterea facială, foarte promovate de conservatori și Reform, nu sunt suficiente. Reform ar putea crea noi imigranți ilegali prin respingerea retroactivă a cererilor de azil acceptate anterior. „Nu exclud nimic“, spune Zia Yusuf, purtător de cuvânt pentru probleme interne al partidului.

Ambele partide mizează pe crearea unui departament în stilul American Immigration and Customs Enforcement (ICE), care să înlocuiască ramura Immigration Enforcement (IE) din cadrul Home Office. Deportările la această scară ar necesita raiduri în masă la locurile de muncă (care deja au crescut cu 77% de când Laburștii au venit la putere) și practici de control și oprire asemănătoare cu cele ale ICE.

În 2024, Marea Britanie a înregistrat aproximativ 34.000 de deportări. Aproximativ 75% au fost „voluntare”, nu forțate. Se speră că acest raport 3:1 se va menține. Mai probabil, o proporție mai mare va trebui să vină din deportări forțate, mult mai costisitoare. Ambele partide speră că dublarea celor 7.000 de angajați ai IE va fi suficientă. În realitate, ar putea fi nevoie să fie triplat acest personal, ceea ce înseamnă găsirea și instruirea a 14.000 de noi recruți pentru un job dificil.

Unde să fie cazați cei reținuți?

Marea Britanie are capacitate de detenție pentru mai puțin de 3.000 de migranți. Reform promite să crească acest număr la 24.000 în primele 18 luni de guvernare – echivalentul unei creșteri cu aproape 25% a capacității închisorilor din țară. Guvernele succesive au încercat și eșuat să mărească această capacitate din cauza costurilor ridicate și a reglementărilor de urbanism.

Unde să fie trimiși aceștia? Ambele partide promit să încheie acorduri de returnare cu țările de origine, cum este cel de succes cu Albania. Marea Britanie are deja astfel de acorduri cu Bangladesh și Pakistan, dar acestea nu au avut până acum un impact semnificativ asupra numărului de deportări. Trimiterea unei persoane înapoi implică obținerea documentelor necesare (adesea fără consimțământul lor) pentru a demonstra originea, lucru adesea complicat.

Peste 30% dintre cei care ajung pe bărci mici vin din Afganistan și Iran, țări în care Marea Britanie nu poate efectua deportări. Nigel Farage, liderul Reform, spune că nu exclude negocierile cu talibanii. Dacă nu reușește să obțină acordul liderului suprem Haibatullah Akhunzada, va avea nevoie de alte destinații pentru mii de oameni. Conservatorii au pus la punct un program cu Rwanda, care în final a primit doar patru migranți și a costat 700 milioane de lire sterline (aproximativ 930 milioane de dolari).

În ciuda retoricii agresive, Marea Britanie este foarte bună în a integra imigranți și a le permite să prospere. Un guvern determinat să hărțuiască imigranții nu doar că este improbabil să atingă țintele nerealiste, dar va afecta și unul dintre cele mai mari puncte forte ale țării.