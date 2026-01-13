Prima pagină » Știrile zilei » Revoluționar. Doar 10 minute de antrenament intens pot declanșa efecte puternice împotriva cancerului – studiu nou

Revoluționar. Doar 10 minute de antrenament intens pot declanșa efecte puternice împotriva cancerului – studiu nou

Antrenamentele scurte și intense pot ajuta la combaterea anumitor tipuri de cancer prin eliberarea în fluxul sanguin a unor molecule care stimulează repararea ADN-ului și inhibă semnalele de creștere a cancerului.
Revoluționar. Doar 10 minute de antrenament intens pot declanșa efecte puternice împotriva cancerului – studiu nou
Andreea Tobias
13 ian. 2026, 14:26, Știrile zilei

Un nou studiu citat de goodnewsnetwork.org arată că doar 10 minute de exerciții intense ar putea ajuta la combaterea cancerului.

Cercetătorii de la Universitatea Newcastle au descoperit că scurte perioade de activitate energică declanșează schimbări moleculare rapide în fluxul sanguin.

Acestea opresc creșterea cancerului intestinal și accelerează repararea daunelor ADN-ului.

Exercițiile cresc concentrația moleculelor anti-cancer

Exercițiile fizice cresc concentrația mai multor molecule mici în sânge, multe dintre ele fiind legate de reducerea inflamației.

Acestea îmbunătățesc funcția vaselor de sânge și a metabolismului.

Când aceste molecule induse de exerciții au fost aplicate celulelor canceroase intestinale în laborator, activitatea a peste 1.300 de gene a fost modificată.

Printre acestea se numără genele implicate în repararea ADN-ului, producerea de energie și creșterea celulelor canceroase.

„Deschide ușa către noi tratamente”

„Ceea ce este remarcabil este faptul că exercițiile fizice nu beneficiază doar țesuturile sănătoase, ci trimit semnale puternice prin fluxul sanguin care pot influența direct mii de gene din celulele canceroase”, a declarat dr. Sam Orange de la Universitatea Newcastle.

„Este o descoperire interesantă, deoarece deschide calea către găsirea unor metode care să imite sau să amplifice efectele biologice ale exercițiilor fizice”, a adăugat el.

„În viitor, aceste descoperiri ar putea duce la noi terapii care imită efectele benefice ale exercițiilor fizice.”

Ce se întâmplă în organism după exerciții

Exercițiile fizice stimulează activitatea genelor care susțin metabolismul energetic mitocondrial, permițând celulelor să utilizeze oxigenul mai eficient.

Genele legate de creșterea rapidă a celulelor au fost dezactivate, ceea ce ar putea reduce agresivitatea celulelor canceroase.

Sângele condiționat de exerciții fizice a favorizat repararea ADN-ului, activând o genă cheie de reparare numită PNKP.

Studiul: 30 de voluntari, 10 minute de ciclism

Studiul a implicat 30 de voluntari, bărbați și femei cu vârste între 50 și 78 de ani, toți supraponderali sau obezi.

După finalizarea unui test scurt și intens de ciclism, cu o durată de aproximativ 10 minute, cercetătorii au colectat probe de sânge.

Au analizat 249 de proteine. Nu mai puțin de 13 proteine au crescut după exerciții, inclusiv interleukina-6 (IL-6), care ajută la repararea ADN-ului.

„Chiar și o singură sesiune face diferența”

Chiar și o singură sesiune de antrenament poate face diferența. O singură sesiune de exerciții fizice, cu o durată de doar 10 minute, trimite semnale puternice organismului”, a declarat dr. Orange.

„Este un memento că fiecare pas, fiecare sesiune contează când vine vorba de a vă proteja sănătatea.”

Activitatea fizică reduce riscul cu 20%

Cancerul de intestin este al patrulea cel mai frecvent cancer în Marea Britanie, după cancerul de sân, de prostată și de plămâni.

Se estimează că activitatea fizică reduce riscul cu aproximativ 20%.

Aceasta poate fi realizată prin mersul la sală, practicarea sportului sau prin deplasări active, cum ar fi mersul pe jos sau cu bicicleta la serviciu.

Chiar și activități casnice precum grădinăritul sau curățenia pot ajuta.

În viitor, cercetătorii intenționează să testeze dacă sesiunile repetate de exerciții produc schimbări durabile și să exploreze cum aceste efecte interacționează cu tratamentele standard împotriva cancerului.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Bani în plus la pensiile din ianuarie 2026, pentru pensionarii din aceste orașe din România
Gandul
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Curtea de Conturi semnalează nereguli grave la Berceni, Prahova: cardurile primăriei, folosite de Crăciun, la benzinării din Maramureș. Bilete de avion de 10.000 de euro, fără documente justificative
Libertatea
Categoria de bugetari care vor primi vouchere de vacanță și în acest an. Noi reguli și criterii mai stricte pentru angajați!
CSID
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Promotor