Revoluționar. Doar 10 minute de antrenament intens pot declanșa efecte puternice împotriva cancerului – studiu nou

Un nou studiu citat de goodnewsnetwork.org arată că doar 10 minute de exerciții intense ar putea ajuta la combaterea cancerului.

Cercetătorii de la Universitatea Newcastle au descoperit că scurte perioade de activitate energică declanșează schimbări moleculare rapide în fluxul sanguin.

Acestea opresc creșterea cancerului intestinal și accelerează repararea daunelor ADN-ului.

Exercițiile cresc concentrația moleculelor anti-cancer

Exercițiile fizice cresc concentrația mai multor molecule mici în sânge, multe dintre ele fiind legate de reducerea inflamației.

Acestea îmbunătățesc funcția vaselor de sânge și a metabolismului.

Când aceste molecule induse de exerciții au fost aplicate celulelor canceroase intestinale în laborator, activitatea a peste 1.300 de gene a fost modificată.

Printre acestea se numără genele implicate în repararea ADN-ului, producerea de energie și creșterea celulelor canceroase.

„Deschide ușa către noi tratamente”

„Ceea ce este remarcabil este faptul că exercițiile fizice nu beneficiază doar țesuturile sănătoase, ci trimit semnale puternice prin fluxul sanguin care pot influența direct mii de gene din celulele canceroase”, a declarat dr. Sam Orange de la Universitatea Newcastle.

„Este o descoperire interesantă, deoarece deschide calea către găsirea unor metode care să imite sau să amplifice efectele biologice ale exercițiilor fizice”, a adăugat el.

„În viitor, aceste descoperiri ar putea duce la noi terapii care imită efectele benefice ale exercițiilor fizice.”

Ce se întâmplă în organism după exerciții

Exercițiile fizice stimulează activitatea genelor care susțin metabolismul energetic mitocondrial, permițând celulelor să utilizeze oxigenul mai eficient.

Genele legate de creșterea rapidă a celulelor au fost dezactivate, ceea ce ar putea reduce agresivitatea celulelor canceroase.

Sângele condiționat de exerciții fizice a favorizat repararea ADN-ului, activând o genă cheie de reparare numită PNKP.

Studiul: 30 de voluntari, 10 minute de ciclism

Studiul a implicat 30 de voluntari, bărbați și femei cu vârste între 50 și 78 de ani, toți supraponderali sau obezi.

După finalizarea unui test scurt și intens de ciclism, cu o durată de aproximativ 10 minute, cercetătorii au colectat probe de sânge.

Au analizat 249 de proteine. Nu mai puțin de 13 proteine au crescut după exerciții, inclusiv interleukina-6 (IL-6), care ajută la repararea ADN-ului.

„Chiar și o singură sesiune face diferența”

„Chiar și o singură sesiune de antrenament poate face diferența. O singură sesiune de exerciții fizice, cu o durată de doar 10 minute, trimite semnale puternice organismului”, a declarat dr. Orange.

„Este un memento că fiecare pas, fiecare sesiune contează când vine vorba de a vă proteja sănătatea.”

Activitatea fizică reduce riscul cu 20%

Cancerul de intestin este al patrulea cel mai frecvent cancer în Marea Britanie, după cancerul de sân, de prostată și de plămâni.

Se estimează că activitatea fizică reduce riscul cu aproximativ 20%.

Aceasta poate fi realizată prin mersul la sală, practicarea sportului sau prin deplasări active, cum ar fi mersul pe jos sau cu bicicleta la serviciu.

Chiar și activități casnice precum grădinăritul sau curățenia pot ajuta.

În viitor, cercetătorii intenționează să testeze dacă sesiunile repetate de exerciții produc schimbări durabile și să exploreze cum aceste efecte interacționează cu tratamentele standard împotriva cancerului.