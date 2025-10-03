Rusia „vizează sateliții militari britanici” pe fondul tensiunilor crescânde în spațiu

Generalul-maior Paul Tedman a declarat pentru BBC că aceste eforturi de a perturba activitățile militare ale Marii Britanii au loc „săptămânal”, Rusia monitorizând îndeaproape și resursele spațiale ale țării.

„Observăm că sateliții noștri sunt bruiați de ruși în mod destul de persistent”, a afirmat generalul-maior Tedman.

Marea Britanie deține aproximativ șase sateliți militari dedicați comunicațiilor și supravegherii, care, după cum a confirmat el, sunt echipați cu tehnologie anti-bruiaj pentru a atenua astfel de atacuri, potrivit Independent.

El a adăugat: „Au la bord încărcături utile care pot vedea sateliții noștri și încearcă să colecteze informații de la aceștia”.

Amenințarea interferențelor spațiale nu se limitează la Marea Britanie.

În septembrie, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a dezvăluit că Rusia a urmărit doi sateliți Intelsat utilizați de armata germană.

„Ei pot bruia, orbi, manipula sau perturba cinetic sateliții”, a declarat el la o conferință spațială la Berlin.

Cooperarea aliată

Ca răspuns la tensiunile internaționale crescânde, Regatul Unit și Statele Unite au efectuat luna trecută prima lor manevră coordonată cu sateliți în spațiu, în ceea ce oficialii din domeniul apărării au salutat ca un pas important în cooperarea aliată.

Între 4 și 12 septembrie, un satelit american a fost repoziționat pe orbită pentru a inspecta un satelit britanic și a confirma că funcționează corect.

Testul a făcut parte din Operațiunea Olympic Defender, un cadru militar comun care vizează îmbunătățirea apărării și rezilienței sateliților.

„Executat cu măiestrie împreună cu Comandamentul Spațial al SUA, nu aș putea fi mai mulțumit sau mai mândru de progresul rapid pe care îl facem împreună cu aliații noștri”, a declarat generalul-maior Tedman.

„În prezent, împreună cu aliații noștri, desfășurăm operațiuni orbitale avansate pentru a proteja și apăra interesele noastre naționale și militare comune în spațiu”.

Escaladarea tensiunilor în spațiu survine pe fondul intensificării tensiunilor cu Rusia.

Ministrul de externe Yvette Cooper a avertizat săptămâna trecută că Marea Britanie este „gata să acționeze” după ce președintele american Donald Trump a îndemnat public aliații NATO să doboare avioanele rusești care intră în spațiul aerian al alianței.

Într-un discurs ținut în septembrie la Națiunile Unite, doamna Cooper a condamnat încălcările „provocatoare și imprudente” ale spațiului aerian al NATO de către Moscova în ultimele săptămâni, inclusiv incidentele din Estonia, Polonia și România.