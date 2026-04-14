Serghei Lavrov vizitează China pentru discuții despre Ucraina, Iran și cooperarea bilaterală

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit la Beijing pentru discuții cu omologul său chinez, Wang Yi. Pe agenda întâlnirii se vor afla subiecte precum Războiul din Ucraina, războiul din Orientul Mijlociu și consolidarea relațiilor bilaterale.
Radu Mocanu
14 apr. 2026, 11:36, Știri externe

„Se așteaptă un schimb amănunțit de opinii cu privire la o serie de subiecte fierbinți și probleme regionale, inclusiv criza ucraineană și situația din Orientul Mijlociu”, se arată în comunicatul de presă emis de ministerul de Externe de la Moscova, citat de Reuters

De asemenea, cei doi miniștri vor discuta și cooperarea bilaterală, dar și coordonarea în cadrul unor organizații și formate multilaterale precum Organizația Națiunilor Unite, BRICS, Organizația pentru Cooperare de la Shanghai, G20 și forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific.

Relațiile dintre Rusia și China s-au consolidat în ultimii ani. Cele două state au încheiat un parteneriat „fără limite” în februarie 2022, cu ocazia vizitei președintelui rus Vladimir Putin la Beijing, cu puțin timp înainte de declanșarea războiului din Ucraina.

Anterior, Beijingul a anunțat este pregătit să continue colaborarea cu Rusia în cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru soluționarea conflictului din regiunea Orientului Mijlociu

