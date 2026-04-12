Serialele tip microdrame generate de IA revoluționează industria divertismentului din China

Aceste aventuri feline sunt prezentate în zeci de episoade de două minute, sau micro-seriale, o formă de divertisment care combină emisiunile TV tradiționale cu postările derulabile de pe rețelele sociale, scrie The Economist.

Telenovelele animate cu ajutorul IA, în care apar pisici vorbitoare, pot părea un fenomen de nișă, dar au devenit extrem de populare în China. Pisica maestră taoistă a atras jumătate de milion de vizualizări.

Industria de divertisment din China a fost zguduită de micro-formate. Timpul total petrecut vizionând seriale mai lungi a scăzut cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut în ianuarie, în timp ce timpul de vizionare pe Red Fruit, o aplicație de micro-seriale deținută de ByteDance, firma chineză din spatele TikTok, s-a dublat.

Modelul de afaceri se bazează pe reducerea agresivă a costurilor. Versiunile live-action folosesc amatori și decoruri minimale, dar sunt depășite de noile instrumente de animație AI. Proliferarea acestora în ultimul an a permis reducerea costurilor de producție cu până la 90%, estimează analiștii de la banca HSBC.

Industria serialelor live-action se păbușește

Persoanele din interiorul industriei spun că volumul de micro-seriale live-action filmate în unele regiuni s-a redus cu 80%, în timp ce salariile deja modeste ale actorilor au fost reduse la jumătate. Un producător spune că, la începutul lunii aprilie, știa doar de câteva micro-seriale neanimate cu IA care se filmau în China.

Dar modelul bazat pe IA se confruntă cu dificultăți. Începând cu 1 aprilie, autoritățile de reglementare au impus ca toate microseriile animate care nu au fost încă aprobate pentru difuzare să fie eliminate de pe platformele online. Noile serii, spun acestea, trebuie să solicite aprobare înainte de a fi lansate online.

Și alte probleme ale acestui model devin tot mai evidente. Una dintre ele este concurența excesivă. China a produs atât de multe micro-seriale bazate pe IA încât, în ciuda bugetelor lor extrem de reduse, din ce în ce mai puține obțin suficiente vizionări pentru a genera profit. O altă problemă este însăși natura acestui tip de divertisment. Oamenilor le este greu să se atașeze sentimental de personajele din micro-seriale; ca spectatori, sunt mai puțin fideli.

Giganții tehnologici chinezi încearcă să se adapteze. Unul dintre ei, Alibaba, a lansat un nou sezon al unui serial animat de lung metraj intitulat „The Demon Hunter”. Acesta are peste 10 milioane de urmăritori. În bătălia epică pentru audiență, serialele mai lungi ar putea avea încă o șansă.