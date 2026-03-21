Soldații belgieni care au fost 6 luni în misiune în România, cazați în hotel, în camere de decompresie, ca să se „refacă”

După o misiune de 6 luni în România, sute de militari belgieni (din Marche-en-Famenne, Amay) ar trebui să se întoarcă la familiile lor pentru a lăsa locul altor soldați belgieni să le ia locul. Unii dintre ei au fost totuși dezamăgiți când au aflat că nu se vor întoarce direct acasă, relatează presa din Belgia.

Toți vor trebui, de fapt, să treacă printr-o perioadă de acomodare, un mini-sejur de 2 sau 3 zile, într-un hotel situat în Belgia, în camere de decompresie.

Unii dintre ei susțin că nu înțeleg acest lucru. „Chiar nu avem nevoie de asta, ce sens are?”, mărturisește unul dintre ei.

Ce misiuni au avut în România

Soldații au avut zile pline și misiuni intense: exerciții, gărzi, antrenamente, întreținerea echipamentului, schimburi de bune practici cu soldați străini), și spun că nu au trăit într-un stres mare. Soldații au fost trimiși în România, în cadrul misiunii NATO, pentru a consolida frontiera estică a Europei în contextul conflictului din Ucraina.

„Înțeleg că această ședere poate fi obositoare, dar mai bine să previi decât să tratezi”, spune Boris Morenville, director SLFP-Apărare.

„Camerele de decompresie sunt obligatorii”

Ministerul Apărării ne confirmă: aceste camere de decompresie sunt obligatorii. „Aceste camere de adaptare, denumite și Third Location Decompression” (TLD) în jargonul militar, sunt utilizate în timpul misiunilor de lungă durată (peste 4 luni) sau în urma misiunilor mai sensibile”, explică serviciul de presă al Ministerului Apărării.

„Aceste cazări au scopul de a pregăti militarii pentru întoarcerea lor în Belgia prin intermediul psiho-educației (…). Dacă anumiți militari doresc acest lucru, pot solicita programarea unui interviu individual sau a unei ședințe de kinetoterapie. Această cazare face parte din misiune și reprezintă o reorientare mentală. Nu este prevăzută scutirea de la acest program de sprijin”.

Din partea sindicatelor, se solicită ca aceste camere de decompresie să fie obligatorii.

„Totul permite soldatului, care a fost izolat de tot ceea ce a cunoscut de-a lungul vieții, să se reobișnuiască cu viața civilă”, explică Boris Morenville, lider al SLFP Defense.

„Acest lucru face parte din bunele practici la locul de muncă și din sănătatea mintală. Acest sejur la hotel nu servește pentru a petrece, ci pentru a se relaxa, pentru a se regăsi în liniște, întâlnindu-se, dacă este necesar, cu psihologi și consilieri în prevenție psihosocială. Revenirea la viața civilă fără această etapă poate fi periculoasă. Prima astfel de etapă fusese prevăzută în 2020 pentru soldații noștri reveniți din Mali, care fuseseră martori la două atentate. Din păcate, din cauza Covidului, sejurul a fost anulat, iar soldații au fost trimiși direct acasă. Unii au suferit din cauza asta. Pe scurt, înțeleg că asta îi deranjează pe unii, dar mai bine să previi decât să tratezi”.

Ministerul Apărării din Belgia spune totuși că acest program de sprijin este încă în faza de evaluare.