Statele europene au capacitatea de a demina Strâmtoarea Ormuz pentru a asigura libertatea de navigație, susține guvernul Franței

Ministrul francez a anunțat că state precum Franța, Belgia și Olanda au la dispoziție resursele necesare pentru asigurarea tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz, blocată de la începerea războiului din Orientul Mijlociu, informează Reuters.

„Există capacități pentru a oferi servicii de escortă complet susținute, adică, desigur, sub nicio formă ofensive pentru nave, astfel încât să se asigure tranzitul în siguranță prin strâmtoare. Acesta este subiectul care va fi dezbătut astăzi la Paris”, a spus Catherine Vautrin, înaintea reuniunii privind Inițiativa Internațională pentru Libertatea de Navigație în Strâmtoarea Ormuz.

Întâlnirea de vineri, prezidată de președintele Franței, Emmanuel Macron și premierul Regatului Unit, Keir Starmer, are scopul de a transmite un semnal Washingtonului că aliații săi sunt pregătiți să contribuie la restabilirea traficului prin Ormuz.

La reuniune va participa și președintele României, Nicușor Dan, potrivit Administrației Prezidențiale. Pe data de 20 martie, România s-a alăturat inițiativei internaționale de restabilire a traficului prin Strâmtoare, iar anterior șeful statului a susținut că România are experiență în operațiunile de deminare.

„Noi avem o experiență, pentru că suntem în proximitatea războiului din Ucraina, care parțial s-a desfășurat și pe mare, avem o experiență de deminare. Știți că avem un program comun cu Bulgaria și cu Turcia”, spune Nicușor Dan.

Strâmtoarea Ormuz este o rută strategică esențială, prin care tranzitează aproximativ 20% din fluxurile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.