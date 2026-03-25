Statele Unite și Israelul au eliminat temporar doi oficiali iranieni de rang înalt de pe lista oficialilor care ar putea fi eliminați, din cauza discuțiilor de pace care sunt în desfășurare, au declarat oficiali americani pentru The Wall Street Journal.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, și ministrul de externe Abbas Araghchi au fost eliminați de pe lista țintelor pentru o perioadă de până la patru sau cinci zile, în timp ce președintele Trump deschide calea pentru negocieri la nivel înalt pentru a pune capăt războiului, au declarat oficialii.

Mediatorii din Turcia, Pakistan și Egipt fac presiuni pentru ca negociatorii americani și iranieni să se întâlnească pentru a discuta despre oprirea războiului, dar oficialii au declarat că șansele de succes sunt mici, deoarece există discrepanțe majore între cererile americane și iraniene.

Și presa israeliană anunță „imunitatea temporară” pentru cei doi, ceea ce înseamnă că ministrul de externe Abbas Araghchi, cât și președintele Parlamentului de la Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, pot călători la locul de desfășurare a discuțiilor fără teama de a fi omorâți.

Surse au declarat că înțelegerea semnalează o fereastră rară de detensionare tactică într-un moment de ostilități de mare intensitate. De asemenea, indică o coordonare indirectă și garanții minime necesare pentru a menține angajamentul diplomatic.