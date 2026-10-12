STENOGRAME Pariuri pe victoria lui Georgescu, discutate de pe contul oficial de TikTok al candidatului: „Am pus 167 de lei pe el când avea cota 555”

În 23 noiembrie 2024, cu o zi înainte ca românii să voteze în primul tur al alegerilor prezidențiale. Călin Georgescu, candidat independent, înregistra o creștere puternică a vizibilității pe TikTok, după săptămâni în care numele său fusese distribuit intens prin videoclipuri, comentarii și transmisiuni LIVE.

În aceeași perioadă, Bogdan Peșchir, omul de afaceri din Brașov cunoscut sub pseudonimul „bogpr”, oferea cadouri virtuale unor creatori de conținut care îl promovau pe Georgescu. Peșchir ajunsese la nivelul maxim de donator pe platformă, iar sumele distribuite de acesta aveau să intre ulterior în atenția procurorilor.

Documentele consultate de Mediafax arată că omul de afaceri intrase în contact inclusiv cu contul oficial de TikTok al candidatului, „calingeorgescu”.

Conversația recuperată de anchetatori conține detalii care nu erau destinate publicului: pariuri pe rezultatul alegerilor, cifre privind audiența videoclipurilor, presupuse probleme tehnice ale transmisiunilor și o invitație de a continua comunicarea pe aplicații securizate.

Cum a început conversația cu contul oficial al lui Georgescu

Potrivit documentelor din dosar, primul demers de contactare a contului oficial fusese făcut de Bogdan Peșchir pe 12 noiembrie 2024.

Omul de afaceri a transmis un mesaj în care își exprima intenția de a susține campania candidatului și solicita o modalitate de contact.

Anchetatorii precizează că mesajul a fost acceptat de utilizatorul contului „calingeorgescu” la 23 noiembrie 2024, când între cele două conturi a avut loc o discuție mai amplă.

Până la acel moment, Peșchir discutase deja cu Areta Ildiko Totoliciu, persoană implicată în recrutarea susținătorilor lui Georgescu, și propusese folosirea cadourilor TikTok pentru creșterea vizibilității candidatului.

Totoliciu îi transmisese inclusiv lui Georgescu informații despre activitatea omului de afaceri. La 20 noiembrie, aceasta îi ceruse coordonatorului campaniei electorale, Radu Pally-Brojban, să ia legătura cu Peșchir, susținând că discutase anterior cu candidatul.

Discuția din 23 noiembrie constituie însă un episod distinct: o comunicare directă între contul folosit de Peșchir și contul oficial al candidatului.

Contul oficial a lui Călin Georgescu: „Am pus 167 de lei pe el când avea cota 555”

Unul dintre cele mai neobișnuite subiecte discutate era posibilitatea ca Georgescu să obțină un rezultat electoral mult peste așteptări.

Persoana ce scria de pe contul oficial a lui Georgescu îi vorbește lui Peșchir despre evoluția cotelor de pariuri asociate candidatului.

Potrivit stenogramelor, de pe contul „calingeorgescu” au fost transmise următoarele mesaje:

calingeorgescu: „acum 2 săptămâni avea cota 555 acum are 22 și azi cred ca are 11”

calingeorgescu: „am pus 167 lei pe el când avea 555”

calingeorgescu: „nebunie curata, alții au pus când avea 999”

Afirmațiile sugerează că persoana care administra contul urmărea îndeaproape piața pariurilor și susținea că plasase personal un pariu pe candidatul independent, într-un moment în care cota acestuia era foarte ridicată.

O cotă de 555 înseamnă, în sistemul zecimal de pariuri, că un pariu câștigător ar genera o plată totală egală cu suma mizată înmulțită cu 555, în condițiile cotelor aplicabile.

Astfel, dacă pariul despre care vorbea administratorul contului ar fi fost plasat efectiv la cota 555, o miză de 167 de lei ar fi avut o plată potențială de 92.685 de lei.

O distincție esențială este că mesajele provin de pe contul oficial al candidatului, dar autorul lor este identificat în documentele procurorilor drept utilizatorul sau administratorul contului, nu Georgescu însuși.

Discuția este relevantă inclusiv prin momentul în care avea loc. Cu doar o zi înaintea votului, o persoană cu acces la contul oficial vorbea despre pariurile pe rezultatul candidatului și despre schimbările majore ale cotelor.

„15 milioane de vizualizări în șapte zile”. Cifrele discutate în privat

Conversația nu se limitează la pariuri.

Administratorul contului oficial îi prezintă lui Peșchir și date despre vizibilitatea candidatului pe TikTok.

Unul dintre mesajele reproduse în dosar are următorul conținut:

calingeorgescu: „15 milioane viz în 7 zile”

Afirmația apare de două ori în pasajele selectate de anchetatori.

Cifra este importantă pentru că arată că persoana care administra contul monitoriza creșterea expunerii candidatului și îi comunica aceste informații lui Peșchir.

În perioada respectivă, numele lui Georgescu devenise tot mai vizibil pe TikTok, în special prin videoclipuri scurte, comentarii și materiale redistribuite de susținători.

Documentele desecretizate ulterior de autoritățile române au descris o activitate intensă a unor rețele de conturi asociate promovării candidatului, inclusiv în cele două săptămâni anterioare primului tur.

În dosarul Peșchir, procurorii acordă o atenție specială acestei creșteri a vizibilității, pe care o analizează în legătură cu mecanismele de distribuire a conținutului și cu donațiile făcute creatorilor de conținut.

„I-au dat flood pe router”. Ce spunea administratorul contului despre un presupus atac

În aceeași discuție, administratorul contului oficial susține că o transmisiune LIVE a lui Georgescu ar fi fost întreruptă din cauza unui atac informatic.

Mesajul, reprodus în stenogramă, este următorul:

calingeorgescu: „ieri i-au dat flood pe rooter și l-au scos din live ca a fost singurul om de pe tiktok în 2 ore cu 8 milioane de like-uri”

Expresia „flood pe rooter”, păstrată în forma din stenogramă, sugerează un atac prin supraîncărcarea unei conexiuni sau a unui echipament de rețea cu trafic.

Din pasajul analizat nu rezultă însă cine ar fi efectuat un asemenea atac, dacă el a existat sau dacă întreruperea transmisiunii a avut o cauză tehnică diferită.

Mesajul arată, în schimb, că administratorul contului îi prezenta lui Peșchir atât indicatori de popularitate, cât și explicații privind problemele întâmpinate în promovarea candidatului.

Finalul conversației: „Șterg conversația, vă recomand să faceți la fel”

Cel mai important moment pentru anchetatori apare la finalul discuției din 23 noiembrie.

După schimbul de mesaje despre pariuri și vizualizări, persoana care administra contul oficial îi propune lui Bogdan Peșchir să continue conversațiile printr-o aplicație securizată.

În documentele procurorilor este reprodus următorul schimb:

calingeorgescu: „aveți aplicație securizata” / „sa ținem legătura”

bogpr: „De genul Signal sau?”

calingeorgescu: „da” / „orice, signal, telegram”

Discuția continuă cu recomandarea expresă de eliminare a mesajelor.

calingeorgescu: „șterg conversația va recomand sa faceți la fel”

bogpr: „Asa fac”

De ce sunt importante aceste mesaje pentru procurori

Conversația din 23 noiembrie nu apare izolată în dosar. În aceeași perioadă, Peșchir discuta cu alte persoane despre promovarea lui Georgescu, despre implicarea sa în campanie și despre modul în care ar putea crește vizibilitatea candidatului.

Într-o conversație cu un contact identificat drept „GABRIEL AD”, omul de afaceri vorbea despre participarea la apeluri și discuții strategice.

„as fi venit dar sunt in calluri si strategii :)) mi-a trb sa ma bag in politica :))”, afirma acesta.

În alte mesaje, spunea că petrecea ore întregi comentând la videoclipurile despre Georgescu și că era implicat permanent în campanie.

„sunt pe campanie mode”, „Le fac cheie la toti” și „Am un plan” sunt câteva dintre formulările identificate de anchetatori.

Într-o altă conversație, Peșchir susținea că testase vizibilitatea conținutului de pe mai multe conturi și adrese IP diferite.

Aceste declarații sunt folosite de procurori pentru a argumenta că activitatea sa nu se rezuma la sprijinirea spontană a creatorilor de conținut prin donații.

Cine este Bogdan Peșchir și în ce stadiu se află dosarul

Bogdan Peșchir este un antreprenor din Brașov, activ în domeniul IT, care a devenit cunoscut pe TikTok sub pseudonimul „bogpr”.

Înaintea alegerilor prezidențiale din 2024, acesta ajunsese la nivelul maxim de donator pe platformă, 50, după ce oferise cadouri virtuale de valori foarte mari.

La 9 octombrie 2026, Parchetul General a anunțat trimiterea sa în judecată, în stare de libertate, pentru coruperea alegătorilor în formă continuată, cu 874 de acte materiale.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 13 octombrie – 27 noiembrie 2024, Peșchir ar fi oferit foloase în valoare totală de 290.225,90 dolari pentru a determina alegătorii să îl voteze pe Călin Georgescu.

Sumele cuprind 868 de cadouri virtuale trimise pe TikTok și șase transferuri de criptomonede.

Dosarul a fost transmis Judecătoriei Brașov.

În declarațiile sale, Peșchir a negat că ar fi cumpărat voturi și a susținut că donațiile sale nu aveau drept scop influențarea opțiunilor electorale.

Notă: Mediafax a păstrat forma originală a mesajelor reproduse din dosar, inclusiv greșelile de ortografie, gramatică și punctuație.