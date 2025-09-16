Suspectul de sabotaj la Nord Stream va contesta extrădarea la cea mai înaltă instanță din Italia

Bărbatul, identificat doar ca Serhii K. în conformitate cu legile germane privind confidențialitatea, a fost arestat luna trecută în apropierea orașului italian Rimini, pe baza unui mandat european.

Echipa sa de apărare a declarat că va duce cazul în fața Curții de Casație, cea mai înaltă instanță din Italia.

„Drepturile fundamentale – proces echitabil, condiții de detenție, imunitate funcțională – nu pot fi sacrificate în numele cooperării judiciare automate”, au afirmat aceștia.

Descrise atât de Moscova, cât și de Occident ca un act de sabotaj, exploziile au întrerupt în mare măsură aprovizionarea cu gaze rusești către Europa, provocând o escaladare majoră a conflictului din Ucraina și reducând aprovizionarea cu energie pe continent. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru explozii, iar Ucraina a negat orice implicare, potrivit Reuters.

Suspectul făcea parte dintr-un grup de persoane care au plasat dispozitive pe conductele din apropierea insulei daneze Bornholm din Marea Baltică, potrivit unei declarații emise de parchetul german în august.

El este acuzat de complicitate la provocarea unei explozii, sabotaj anticonstituțional și distrugerea unor structuri importante.