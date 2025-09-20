Suspendarea comediantului Jimmy Kimmel de către Disney demonstrează controlul tot mai mare al lui Trump asupra media

Suspendarea lui Kimmel, un mod de a reduce la tăcere criticile

Suspendarea bruscă a prezentatorului de talk-show Jimmy Kimmel de către ABC, sub presiunea Comisiei Federale de Comunicații, este cea mai recentă demonstrație a puterii pe care președintele Donald Trump o exercită pentru a supune mass-media, divertismentul și platformele digitale voinței sale, scrie reuters.

Este și o dovadă că Trump folosește presiunea politică pentru a reduce la tăcere criticile și a pedepsi instituțiile pe care le consideră părtinitoare împotriva sa.

Măsura, care a venit după remarca lui Kimmel despre ucigașul acuzat al activistului conservator Charlie Kirk, a zguduit industria media și de divertisment din SUA și a intensificat temerile legate de libertatea de exprimare, în contextul în care președintele FCC numit de Trump, Brendan Carr, a amenințat că va revoca licențele de emisie ale posturilor care difuzează ceea ce el numește „gunoi”.

Marile companii media și tehnologice sunt acum controlate de susținătorii lui Trump sau de lideri de afaceri miliardari care s-au aliniat în spatele lui Trump în timpul inaugurării sale, au donat fondului său inaugural sau au vizitat Casa Albă cu cadouri. Oracle, compania miliardarului Larry Ellison, donator al Partidului Republican, face parte dintr-un consorțiu de investitori, care are avantajul de a prelua controlul asupra operațiunilor din SUA ale platformei de partajare video TikTok.

Acord pentru vânzarea Tiktok în SUA

Săptămâna aceasta, administrația Trump a anunțat că a convenit asupra unui cadru pentru un acord cu China care ar permite vânzarea activelor TikTok din SUA pentru a continua să funcționeze în SUA.

Companii precum CBS, Meta Platforms și paginile editoriale ale Washington Post și Los Angeles Times au făcut modificări editoriale sau operaționale după realegerea lui Trump, în așa fel încât să pună bazele unei acoperiri mediatice mai puțin ostile față de președinte.

„În prezent, există o tendință continuă de dreapta în majoritatea mass-media importante din Statele Unite”, a declarat Victor Pickard, profesor de politică media și economie politică la Annenberg School of Communication de la Universitatea din Pennsylvania. „Mă aștept să văd mai multe astfel de tendințe în viitor. Nu există nicio forță care să contrabalanseze acest lucru”.

Decizia luată miercuri seara este a doua oară de la realegerea lui Trump când compania-mamă a ABC, Walt Disney, ia măsuri ca răspuns la comentariile difuzate în direct.