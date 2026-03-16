Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a supraviețuit atacurilor aeriene americane și israeliene din Teheran, după ce a ieșit din reședința sa în grădină cu puțin timp înainte ca rachetele să lovească complexul, potrivit unei înregistrări audio obținute de The Telegraph.

Înregistrarea ar fi surprins remarci ale lui Mazaher Hosseini, șeful protocolului din biroul fostului lider iranian Ali Khamenei.

Hosseini s-a adresat unor clerici de rang înalt și comandanților Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice în timpul unei întâlniri din 12 martie în cartierul Qolhak din Teheran.

Înregistrarea, pe care ziarul a declarat că a verificat-o independent, oferă detalii despre atacul care a vizat complexul liderului suprem din 28 februarie.

Conform relatării lui Hosseini, Mojtaba Khamenei ieșise afară cu câteva momente înainte de atac. Rachetele au lovit reședința la ora 9:32 AM, ora locală.

Înregistrarea divulgată publicului arată că acesta ieșise afară „să facă ceva” cu puțin timp înainte de atac.

Hosseini a declarat că Mojtaba Khamenei a fost rănit în atac, suferind o rană la picior.

El a mai spus că soția și fiul liderului au fost uciși pe loc, în timp ce cumnatul său a fost decapitat în explozie.

Mohammad Shirazi, șeful biroului militar al lui Khamenei, a fost și el ucis în atac.

Hosseini le-a spus celor prezenți că trupul a fost „făcut bucăți” și că doar „câteva kilograme de carne” au putut fi folosite pentru identificare.

Complexul din capitala Iranului a servit drept reședință atât pentru Mojtaba Khamenei, cât și pentru tatăl său, Ali Khamenei.

De asemenea, includea o sală religioasă folosită pentru discursurile susținute de Khamenei senior, precum și locuințe pentru alți membri ai familiei.