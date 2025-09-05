„Prima linie a fost deja lansată în Danemarca”, a declarat Zelenski, citat de Kyiv Independent.

El a precizat că astfel de linii vor fi deschise și cu alte țări europene.

Fabrica se bazează pe acordul de apărare semnat pe 4 iulie între Danemarca și Ucraina. Acordul permite companiilor ucrainene să deschidă unități de producție pe teritoriul danez.

Zelenski e de părere că aceste parteneriate oferă garanții de securitate Ucrainei. El spune că vor face presiuni asupra lui Putin să vină la masa negocierilor.

„Trebuie să facem presiuni asupra partenerilor noștri, astfel încât Putin să dorească să pună capăt războiului”, a explicat președintele ucrainean.

Ucraina „exportă” războiul: fabrică de drone în Danemarca

În iunie, Zelenski anunțase că Ucraina va începe să exporte tehnologii de apărare. El vrea să deschidă linii de producție de arme în țările partenere pentru a internaționaliza producția ucraineană.

Danemarca a fost pionieră în acest efort. În 2024 a devenit prima țară care a finanțat producția de arme de către producătorii ucraineni. Acest lucru a creat „modelul danez” de sprijin pentru apărare.

Ucraina a semnat și un acord pentru producerea de drone cu Marea Britanie. Franța și-a exprimat și ea interesul să coopereze cu producătorii ucraineni de drone.

Danemarca găzduiește prima linie ucraineană de drone din afara granițelor

Ucraina și-a dezvoltat rapid capacitățile în domeniul dronelor de la invazia rusă din 2022. A evoluat de la modificarea avioanelor comerciale la producerea de drone militare și sisteme de recunoaștere.

Zelenski a declarat în iunie că țara sa poate produce 8 milioane de drone pe an. Problema este finanțarea. El face apel la partenerii străini să susțină financiar noile proiecte.