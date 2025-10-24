Atac cu drone în regiunea Moscovei: O clădire rezidențială a fost avariată, cinci persoane rănite

O dronă a intrat într-un apartament de la etajul 14 al clădirii, a raportat guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, într-o postare pe Telegram.

„Cinci persoane au fost rănite, printre care și un copil. Patru dintre ele au fost transportate de urgență la spital, unde primesc îngrijiri medicale”, a spus el.

Armata ucraineană atacă în mod regulat infrastructura militară din teritoriile ocupate și din interiorul Rusiei, în încercarea de a diminua puterea de luptă a Moscovei, care continuă să ducă războiul împotriva Ucrainei.

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a afirmat, joi, că o operațiune a ucis trei parașutiști ruși în orașul rus Stavropol. Misiunea a avut loc miercuri. HUR nu a dat detalii specifice despre modul în care au fost uciși, spunând doar că „evenimentul zgomotos” a avut loc la un punct de control militar din oraș.

„Soldații și ofițerii acestei unități participă activ la ostilitățile din Ucraina din 2014 și s-au „distins” prin numeroase crime de război în timpul invaziei pe scară largă a Federației Ruse”, a declarat agenția.

Miercuri, explozii au zguduit și o fabrică de muniție din orașul Kopeysk, din centrul Rusiei, au raportat mass-media locale.

Explozia a avut loc în apropierea fabricii „Plastmass”, iar serviciile de urgență au intervenit la fața locului, a raportat publicația independentă Astra.

Fabrica produce muniție pentru armata rusă și este supusă sancțiunilor impuse de aliații Ucrainei, potrivit datelor din surse deschise.

Kopeysk se află la puțin peste 1.700 de kilometri de granița de nord-est a Ucrainei cu Rusia.