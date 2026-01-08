UE ia măsuri de precauție împotriva platformei X după scandalul imaginilor sexuale generate de Grok

Executivul de la Bruxelles a emis un „ordin de conservare” împotriva platformei X, obligând compania să păstreze toate documentele interne legate de funcționarea asistentului de inteligență artificială Grok până la sfârșitul anului 2026, relatează Le Figaro.

Măsura are obiectivul de a permite autorităților europene să acceseze documentele pe perioada anchetei.

Comisia Europeană a precizat că tratează incidentul cu maximă seriozitate, având în vedere gravitatea conținutului și posibilele încălcări ale legislației europene privind protecția minorilor și serviciile digitale.

Decizia vine după descoperirea unor imagini și videoclipuri sexuale false, generate de Grok, care implică minori.

Sistemul de inteligență artificială a recunoscut existența unor deficiențe care au permis utilizatorilor să genereze imagini sexuale explicite, inclusiv cu minori sau femei fără consimțământ.