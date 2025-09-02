Prima pagină » Știrile zilei » Vopsea aruncată asupra Sagrada Familia în semn de protest față de inacțiunea guvernului spaniol în fața incendiilor devastatoare

Vopsea aruncată asupra Sagrada Familia în semn de protest față de inacțiunea guvernului spaniol în fața incendiilor devastatoare

Activiști ai organizației Futuro Vegetal (Viitor vegetal) au aruncat pudră colorată în roșu și negru asupra fațadei Sagrada Familia din Barcelona, în semn de protest față de gestionarea de către politicieni a incendiilor grave care au devastat o mare parte din Spania în această vară.
Vopsea aruncată asupra Sagrada Familia în semn de protest față de inacțiunea guvernului spaniol în fața incendiilor devastatoare
Captură foto X
Mihaela Ionita
02 sept. 2025, 11:30, Social

Doi activiști ai organizației Futuro Vegetal au aruncat vopsea roșie și neagră pe fațada unuia dintre cele mai faimoase monumente din Spania: Sagrada Familia din Barcelona. Organizația protestează împotriva modului în care au fost gestionate incendiile care au devastat mii de hectare de teren în Spania în această vară.

Protestatarii au fost arestați și eliberați după ce au plătit o amendă de 600 de euro.

Futuro Vegetal a explicat că acțiunea lor are scopul de a denunța „complicitatea diferitelor guverne în incendiile care au devastat Peninsula în această vară”, aluzie la disputele politice din timpul incendiilor grave, potrivit Euronews.

Organizația critică „lipsa măsurilor guvernamentale împotriva crizei climatice și repercusiunile acesteia asupra incendiilor care au devastat Peninsula și o mare parte din Europa”.

Luna Lagos, purtătorul de cuvânt al asociației, a deplâns faptul că „politicienii, bancherii și directorii executivi ai multinaționalelor continuă să ne pună în pericol viețile pentru a-și multiplica profiturile”.

De asemenea, ei acuză creșterea industrială a animalelor de fi indirect responsabile pentru aproximativ 70% din incendiile forestiere.

„Guvernele acordă prioritate irigării fermelor de animale cu bani publici, în loc să protejeze persoanele care și-au pierdut locuințele”, afirmă Futuro Vegetal. „Acestea subvenționează industriile ecocidale cu banii noștri din impozite, condamnând în același timp la precaritate lucrătorii esențiali, precum pompierii și personalul medical”.