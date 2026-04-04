Vremea de Florii 2026: Prognoza meteo pentru weekendul de sărbătoare

Sâmbătă, 4 aprilie, valorile termice diurne vor fi comparabile cu cele din intervalul anterior. Cerul va fi variabil, cu înnorări în Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi perioade cu ploi.

Precipitațiile vor avea și caracter de aversă, iar izolat vor fi descărcări electrice și condiții de grindină, cu o probabilitate mai mare în regiunile sudice. Cantitățile de apă pot fi pe alocuri însemnate, în special în sud, unde se pot acumula 10…15 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului, sudul Moldovei, vestul Olteniei și nord-estul Munteniei, unde rafalele vor atinge în general 40…50 km/h. La munte, mai ales în vestul Carpaților Meridionali, la altitudini mari, rafalele vor depăși 60…70 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 19 grade, iar cele minime între 0 și 10 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde pot coborî până la -3 grade. Noaptea, pe alocuri, se va semnala ceață și izolat brumă.

În București, cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi în jur de 16 grade, cu minime de 5…7 grade.

Cum va fi vremea în duminica Floriilor

Duminică, 5 aprilie, vremea se schimbă în bine și devine predominant frumoasă. Valorile termice vor crește, mai ales în sudul țării, depășind ușor normele perioadei în majoritatea regiunilor.

Cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar izolat, în zonele de deal și de munte, unde vor fi slabe și de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la altitudini mari în Carpații Orientali.

Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 21 de grade, iar cele minime între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 10 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, în zonele joase, izolat se va forma ceață.

În Capitală, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, vântul slab până la moderat, iar temperaturile vor urca până la 20…21 de grade, cu minime de 5…8 grade.

Programul de pelerinaj de Florii AICI.