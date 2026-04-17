Blocarea Telegram în Rusia afectează armata și finanțarea războiului

Măsura afectează nu doar accesul populației la informații necenzurate, ci și infrastructura informală care susține operațiunile militare ruse din Ucraina, inclusiv comunicațiile de pe front și campaniile de strângere de fonduri, scrie The Insider.

În ianuarie 2026, Telegram a depășit WhatsApp, ajungând la peste 90 de milioane de utilizatori în Rusia. La scurt timp, autoritățile au început să încetinească funcționarea aplicației, iar fondatorul său, Pavel Durov, a fost acuzat oficial că refuză eliminarea conținutului interzis și că ar pune în pericol securitatea națională.

Restricțiile fac parte dintr-o strategie mai amplă de mutare forțată a utilizatorilor către Max, o aplicație controlată de holdingul VK, apropiat de cercurile de putere de la Kremlin.

Avertismentele FSB

Pe 21 februarie 2026, FSB a avertizat public că Telegram nu este sigur pentru personalul militar rus. Serviciul a susținut că aplicația permite obținerea rapidă de informații de către forțele ucrainene, punând în pericol viețile militarilor.

Mesajul a fost amplificat de presa pro-Kremlin și de agenția TASS, prin relatări ale unor militari care susțin că Telegram ar compromite operațiunile de luptă.

În ciuda liniei oficiale, numeroase canale pro-război „Z” au criticat deschis măsurile. Mai mulți corespondenți de front au subliniat că Telegram rămâne principalul instrument de coordonare între unități, fiind utilizat pentru transmiterea de imagini, coordonate, informații de intelligence și rapoarte post-lovitură.

Chiar și comentatori loiali Kremlinului au avertizat că eliminarea Telegram fără o alternativă funcțională va afecta grav eficiența operațională a armatei ruse.

Efectele asupra frontului și finanțării

Potrivit The Insider, trupele ruse continuă să utilizeze Telegram prin VPN-uri, însă campaniile de strângere de fonduri au suferit deja pierderi semnificative. Întregul ecosistem de voluntari, ingineri și producători din așa-numitul „complex militar-industrial popular” funcționează aproape exclusiv prin Telegram.

Limitarea aplicației afectează și grupurile mobile de apărare aeriană și coordonarea logistică, iar experții avertizează că ritmul operațiunilor militare va încetini inevitabil.

Deși Kremlinul, inclusiv prin declarațiile lui Vladimir Putin, insistă asupra riscurilor „sistemelor de comunicații necontrolate”, realitatea din teren arată că Telegram rămâne un element-cheie al războiului modern purtat de Rusia. Fără o alternativă robustă și funcțională, blocarea aplicației riscă să afecteze coordonarea militară, fluxul de informații și sprijinul financiar venit din societatea civilă.