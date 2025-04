Bolojan: Tehnologia și digitalizarea, cele mai eficiente instrumente pentru o reformă profundă

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a transmis marți, un mesaj în deschiderea Digital Innovation Summit Bucharest.

„Trăim un moment definitoriu, în care contextul de securitate, dublat de un deficit bugetar semnificativ, ne obligă, mai mult ca oricând, să adoptăm măsuri de eficientizare a aparatului public. Tehnologia și digitalizarea reprezintă cele mai eficiente instrumente pentru o reformă profundă. Ele nu sunt simple unelte, ci devin un pilon esențial pentru reducerea cheltuielilor și creșterii calității și accesibilității serviciilor publice. Tehnologia și mediul digital, guvernate de inteligența artificială, devin componente de bază ale oricărui proiect public sau privat, civil sau militar”, transmite Ilie Bolojan.

Șeful interimar al statului afirmă că „ne aflăm în mijlocul unei lumi marcate de schimbări tectonice profunde, dominate de lupta pentru competitivitate și de o revoluție tehnologică bazată pe inteligența artificială”.

„În acest context amplificat de poziția strategică pe care România o are, este esențial să evaluăm corect, realist complexitatea imensei provocări care ne stă în față. Războiul hibrid, dezinformarea, securitatea și criminalitatea cibernetice, precum și necesitatea unor servicii publice de calitate și sigure sunt doar câteva din problemele la care trebuie să identificăm rapid soluții și să acționăm ferm. Protecția infrastructurii critice este un domeniu în care trebuie să punem un accent deosebit, devine o prioritate imediată, alături de alte domenii esențiale. Războiul purtat de Federația Rusă în Ucraina se desfășoară, am văzut clar, în spațiul cibernetic, asupra infrastructurii energetice, și mă bucur că România a acționat prompt modificând cadrul legislativ, prin Legea 294/2024, care impune și obligă infrastructurile critice să includă în planurile de securitate măsuri de protecție împotriva atacurilor și a amenințărilor cibernetice. Niciun plan de securitate sau reziliență nu mai poate fi adoptat fără prevederea unor măsuri corespunzătoare de protecție împotriva atacurilor cibernetice. Salut inițiativa Ministerului Energiei de a înființa, până la finalul lunii aprilie, primul Centru Sectorial de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică”, adaugă Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, strategia României de a sprijini Ucraina și Republica Moldova este puternic legată de o viziune a asigurării securității cibernetice pentru infrastructurile critice.

„Căutăm cele mai bune soluții cu partenerii europeni și transatlantici pentru reziliența infrastructurilor critice din România, pentru că acestea, odată asigurate, sunt un real sprijin și pentru vecinii noștri. Remarc importanța crescândă a diplomației cibernetice pentru a ne coordona cu parteneri și aliați în vederea stabilirii unor agende și standarde comune de reglementare, pentru a face schimburi de informații care să sporească reziliența în fața atacurilor cibernetice, să sporească lupta împotriva dezinformării și pentru a investiga și pentru a aduce în fața legii pe cei care sunt răspunzători pentru acestea. Este clar că nu vom avea o misiune deloc ușoară, dar am încredere că România are talentul, antreprenorii, companiile private care să ofere soluții la nivelul de inovație necesar pentru a excela în acest context extrem de provocator și greu. Pe cât de îmbucurător este acest lucru, pe atât de important este ca mediul politic să se ridice la nivelul provocărilor și să recâștige încrederea societății prin muncă și decizii clare Mi-a atras atenția motto-ul rețelei Eurodefense: < >. Alături de partenerii europeni, americani, de aliații din NATO, vom intensifica eforturile pentru a oferi societății românești securitatea de care are nevoie pentru a continua să prospere așa cum a făcut-o până acum”, încheie Bolojan.

Mesajul a fost prezentat de către Mihai Jurca, Consilier Prezidențial – Departamentul Administrație, Politici Publice și Societate Civilă, în cadrul evenimentului organizat la Palatul Parlamentului.