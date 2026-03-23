Cel mai enervant lucru din Windows 11 ar putea dispărea în curând

Microsoft ar putea elimina cerința de conectare la un cont online pentru configurarea Windows 11, după ce un vicepreședinte al companiei a confirmat că lucrează la această schimbare. Scott Hanselman, membru al echipei tehnice Microsoft, a răspuns unui utilizator pe X cu un mesaj scurt și direct: „Urăsc asta. Lucrăm la asta."
Andreea Tobias
23 mart. 2026, 17:45, Știrile zilei

Din momentul lansării Windows 11, Microsoft a impus conectarea la un cont online pentru configurarea oricărui PC nou. Concret: chiar dacă ai plătit sute de euro pentru un laptop, nu îl poți folosi fără o adresă de e-mail asociată unui cont Microsoft, conform Express.

Mulți utilizatori au criticat această decizie ca pe o formă de control nejustificat asupra unui dispozitiv pe care l-au cumpărat. Alternativele de ocolire există, dar necesită pași tehnici suplimentari.

Ce a spus directorul Microsoft

Scott Hanselman, vicepreședinte și membru al echipei tehnice Microsoft, a răspuns unui comentariu pe platforma X în care un utilizator întreba despre eliminarea acestei cerințe.

Răspunsul a fost neașteptat de direct: „Urăsc asta. Lucrăm la asta”, a scris Hanselman, potrivit Windows Latest.

Ce altceva mai schimbă Microsoft la Windows 11

Declarația lui Hanselman a venit în contextul unui articol publicat pe blogul Windows Insider, intitulat „Angajamentul nostru față de calitatea Windows”. Documentul detaliază mai multe direcții de îmbunătățire a experienței utilizatorilor.

Printre modificările anunțate: opțiuni extinse de personalizare a barei de activități, control mai mare asupra widget-urilor, îmbunătățiri în File Explorer și reducerea prezenței obligatorii a funcțiilor de inteligență artificială în interfață.

Când ar putea apărea schimbarea

Microsoft nu a anunțat un calendar oficial pentru eliminarea cerinței de cont online. Declarația lui Hanselman rămâne o confirmare informală, nu un angajament oficial al companiei. Utilizatorii urmăresc cu interes actualizările Windows Insider pentru primele semne concrete.

