Cel mai enervant lucru din Windows 11 ar putea dispărea în curând

Din momentul lansării Windows 11, Microsoft a impus conectarea la un cont online pentru configurarea oricărui PC nou. Concret: chiar dacă ai plătit sute de euro pentru un laptop, nu îl poți folosi fără o adresă de e-mail asociată unui cont Microsoft, conform Express.

Mulți utilizatori au criticat această decizie ca pe o formă de control nejustificat asupra unui dispozitiv pe care l-au cumpărat. Alternativele de ocolire există, dar necesită pași tehnici suplimentari.

Ce a spus directorul Microsoft

Scott Hanselman, vicepreședinte și membru al echipei tehnice Microsoft, a răspuns unui comentariu pe platforma X în care un utilizator întreba despre eliminarea acestei cerințe.

Răspunsul a fost neașteptat de direct: „Urăsc asta. Lucrăm la asta”, a scris Hanselman, potrivit Windows Latest.

Ce altceva mai schimbă Microsoft la Windows 11

Declarația lui Hanselman a venit în contextul unui articol publicat pe blogul Windows Insider, intitulat „Angajamentul nostru față de calitatea Windows”. Documentul detaliază mai multe direcții de îmbunătățire a experienței utilizatorilor.

Printre modificările anunțate: opțiuni extinse de personalizare a barei de activități, control mai mare asupra widget-urilor, îmbunătățiri în File Explorer și reducerea prezenței obligatorii a funcțiilor de inteligență artificială în interfață.

Când ar putea apărea schimbarea

Microsoft nu a anunțat un calendar oficial pentru eliminarea cerinței de cont online. Declarația lui Hanselman rămâne o confirmare informală, nu un angajament oficial al companiei. Utilizatorii urmăresc cu interes actualizările Windows Insider pentru primele semne concrete.