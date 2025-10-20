Instagram afișează mai mult conținut „legat de tulburările alimentare” adolescenților vulnerabili

Postările afișate acestor utilizatori prezentau „afișarea proeminentă” a pieptului sau coapselor, „judecăți explicite” despre tipurile de corp și „conținut legat de tulburări alimentare și/sau imagine corporală negativă”.

Deși astfel de materiale nu sunt interzise pe Instagram, cercetătorii au observat că părinții, adolescenții și experții externi au comunicat Meta că acestea sunt potențial dăunătoare pentru utilizatorii tineri.

Meta a chestionat 1.149 de adolescenți în cursul anului academic 2023-2024 cu privire la faptul dacă și cât de des se simt rău în legătură cu corpul lor după ce utilizează Instagram. Apoi, au eșantionat manual conținutul pe care acești utilizatori l-au văzut pe platformă pe o perioadă de trei luni.

Studiul a arătat că, pentru cei 223 de adolescenți care se simțeau adesea prost în legătură cu corpul lor după ce vizionau Instagram, „conținutul legat de tulburările alimentare” reprezenta 10,5% din ceea ce vedeau pe platformă. În rândul celorlalți adolescenți din studiu, acest tip de conținut reprezenta doar 3,3% din ceea ce vedeau.

„Adolescenții care au raportat nemulțumiri frecvente legate de corpul lor după ce au vizionat postări pe Instagram… au văzut de aproximativ trei ori mai mult conținut axat pe corp/legat de tulburări alimentare decât alți adolescenți”, au scris autorii, referindu-se la tulburările alimentare, potrivit unui rezumat al cercetării.

Pe lângă faptul că au văzut mai mult conținut legat de tulburările alimentare, cercetătorii au descoperit că adolescenții care au raportat cele mai negative sentimente despre ei înșiși au văzut mai mult conținut provocator în general, conținut pe care Meta îl clasifică ca „teme mature”, „comportament riscant”, „vătămare și cruzime” și „suferință”. Cumulativ, astfel de conținuturi reprezentau 27% din ceea ce acești adolescenți vedeau pe platformă, comparativ cu 13,6% în rândul colegilor lor care nu raportaseră sentimente negative.