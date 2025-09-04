Prima pagină » Tehnologie » Serviciile Google au picat în mai multe părți ale Europei, printre care și România

Unele servicii Google, inclusiv YouTube, au fost indisponibile temporar joi în Turcia și în mai multe regiuni din Europa, precum Grecia, România și Germania, potrivit unui ministru adjunct turc, organizațiilor de monitorizare a internetului și utilizatorilor din zonele afectate, scrie Reuters.
Alexandra-Valentina Dumitru
04 sept. 2025, 15:47, Tehnologie

Asociația pentru Libertatea de Exprimare, care monitorizează cenzura online la nivel local, a transmis că întreruperile serviciilor Google au început în jurul orei 10:00 dimineața (07:00 GMT) în Turcia.

Site-ul Downdetector a raportat că majoritatea serviciilor au fost restabilite înainte de ora 09:00 GMT, iar numărul sesizărilor privind problemele a început să scadă după 07:51 GMT.

Organismul turc de securitate cibernetică a cerut un raport tehnic de la Google, a declarat pe platforma X ministrul adjunct al transporturilor și infrastructurii, Omer Fatih Sayan. O hartă publicată de acesta arăta că au fost afectate Turcia, mari părți din sud-estul Europei, precum și unele zone din Ucraina, Rusia și vestul Europei.

În Grecia, Bulgaria, Serbia și România au fost semnalate întreruperi sporadice, inclusiv probleme de accesare a site-urilor, a platformei YouTube și a unor contacte telefonice legate de Gmail, au precizat utilizatorii din regiune.

În Germania, site-ul de monitorizare allestoerungen.de, parte a companiei americane Ookla, a raportat o creștere a întreruperilor Google în jurul orei 09:00 dimineața (07:00 GMT).