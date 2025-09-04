Serviciile Google au picat în mai multe părți ale Europei, printre care și România

Asociația pentru Libertatea de Exprimare, care monitorizează cenzura online la nivel local, a transmis că întreruperile serviciilor Google au început în jurul orei 10:00 dimineața (07:00 GMT) în Turcia.

Site-ul Downdetector a raportat că majoritatea serviciilor au fost restabilite înainte de ora 09:00 GMT, iar numărul sesizărilor privind problemele a început să scadă după 07:51 GMT.

Organismul turc de securitate cibernetică a cerut un raport tehnic de la Google, a declarat pe platforma X ministrul adjunct al transporturilor și infrastructurii, Omer Fatih Sayan. O hartă publicată de acesta arăta că au fost afectate Turcia, mari părți din sud-estul Europei, precum și unele zone din Ucraina, Rusia și vestul Europei.

În Grecia, Bulgaria, Serbia și România au fost semnalate întreruperi sporadice, inclusiv probleme de accesare a site-urilor, a platformei YouTube și a unor contacte telefonice legate de Gmail, au precizat utilizatorii din regiune.

În Germania, site-ul de monitorizare allestoerungen.de, parte a companiei americane Ookla, a raportat o creștere a întreruperilor Google în jurul orei 09:00 dimineața (07:00 GMT).