TikTok te urmărește chiar dacă nu ai cont / Iată cum poți să scapi de el

Ai putea să te gândești că, dacă nu folosești aplicația Tik Tok, datele tale personale sunt protejate, dar nu e deloc așa.

Cel puțin în cazul TikTok, această strategie e departe de a fi eficientă. Platforma colectează date despre oameni chiar și atunci când aceștia nu au cont și nu au deschis niciodată aplicația.

Explicația e simplă: pixelul TikTok – mecanismul de urmărire care e instalat pe mii de site-uri din toată lumea.

Pixelul TikTok e mic și-al naibii

Mic și invizibil ca o bacterie și la fel de enervant ca ea, pixelul TikTok colectează date într-un mod mult mai invaziv decât alți competitori.

Prin intermediul acestui pixel, TikTok colectează adrese de mail, informații despre sănătate, chiar date referitoare la sănătatea mintală, comportamente de cumpărare sau intenții de achiziție, chiar și date stânjenitoare.

Mai mult decât atât, din ianuarie 2026, odată cu schimbarea proprietății operațiunilor TikTok din SUA, compania a extins masiv capacitatea pixelului: acum, acesta poate urmări utilizatorii chiar și după ce părăsesc TikTok și fac achiziții pe alte site-uri.

Există câteva soluții pentru a te proteja de asta

Folosește un browser sau un motor de căutare axat pe confidențialitate

Motoare de căutare precum DuckDuckGo sau browsere care blochează trackerele din start pot opri automat pixelii TikTok înainte ca aceștia să colecteze date.

Aceste instrumente identifică pixelii invizibili, îi blochează înainte să se încarce, reduc drastic cantitatea de informații partajate.

Instalează extensii de blocare a trackerelor

Extensii dedicate de tip „privacy protection” sau „tracker blocker” au capacitatea de a împiedica: pixelii publicitari, scripturile de urmărire, partajarea automată a datelor către platforme terțe.

Acestea funcționează indiferent dacă ai cont TikTok sau nu.

Respinge sau personalizează consimțământul pentru cookie-uri

Deși plictisitoare, ferestrele de tip „Accept cookies” sunt o linie reală de apărare. Acceptarea automată permite site-urilor să partajeze date cu terți, inclusiv TikTok.

Ca să te protejezi, alege: „Respinge tot” sau „Personalizează” și debifează publicitatea și partajarea cu terți.

Fii atent la site-urile care cer date sensibile

Site-urile profilate pe sănătate, sprijin psihologic, fertilitate, consiliere în criză pot folosi, fără ca utilizatorii să știe, pixeli publicitari.

Dacă este posibil, e bine să eviți completarea formularelor cu date personale și să studiezi în amănunt politicile de confidențialitate clare.

Sunt site-uri care-ți spun explicit că ele nu folosesc trackerele de publicitate.

La setările de confidențialitate ale TikTok, vezi că instrumentele de control ale datelor nu opresc pixelii de pe alte site-rui.

Această urmărire a TikTok nu are doar interese comerciale.

Ea este țintită să te manipuleze politic sau să-ți influențeze opinia politică, să te facă vulnerabil la prețuri, inclusiv pentru medicamente (după ce ți-a identificat profilul de sănătate).

Când o platformă ajunge să-și cunoască în detaliu utilizatorii, aceștia devin extrem de vulnerabili. Prin urmare, refuzul de a folosi rețeaua automat și trăirea cu intenție sunt exerciții de eliberare imperioase.