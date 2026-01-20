Ironiile lui Trump: Starmer și Macron devin puțin duri când nu sunt prin preajmă

Donald Trump a organizat marți o conferință de presă la Casa Albă. Președintele SUA a fost întrebat de un reporter cum descrie relația sa cu președintele francez Emmanuel Macron și cu premierul britanic Keir Starmer, potrivit Sky News.

De asemenea, Trump a fost întrebat dacă a vorbit cu ei după ultimele critici care i-au vizat pe cei doi liderii europeni.

„Nu, nu am [vorbit cu ei], dar cred că mă înțeleg foarte bine cu ei. Adică, ei mă tratează mereu bine. Devin puțin cam duri când nu sunt prin preajmă, dar când sunt prin preajmă mă tratează foarte frumos. Și, știi, îmi plac amândoi”, a răspuns Donald Trump.

Președintele american va participa miercuri la Forumul Economic de la Davos.