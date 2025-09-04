COVID-19: Aproape 4.000 de cazuri noi într-o săptămână în România, 9 decese raportate

893 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.

Copiii până în 9 ani domină statistica cu 1.657 de cazuri noi, reprezentând peste 40% din total. Celelalte grupe de vârstă se situează mult mai jos: 301 cazuri la adolescenții de 10-19 ani, 382 la tinerii de 20-29 ani și cifre similare pentru restul categoriilor.

Cea mai mare creștere față de săptămâna anterioară s-a înregistrat la grupa de vârstă: 60-69 ani (17,8%), înregistrându-se și scăderi la unele grupe de vârstă – cea mai mare scădere, la grupa de vârstă 30-39 ani (19,7%).

S-au raportat 9 decese cauzate de COVID-19, 2 bărbați și 7 femei, grupele de vârstă 60-69 ani = 3, 70-79 ani = 2, respectiv 80 ani și peste = 4, toate prezentând comorbidități asociate.

Au fost făcute 382 teste RT-PCR și 27.318 teste rapide antigenice, cu 120,3% mai multe decât în săptămâna anterioară. Rata pozitivității a fost de 14,4%, în scădere cu 16,2% față de săptămâna anterioară.

Până în prezent, în România au fost înregistrate 3.597.470 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.

69.278 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au murit.

Au fost prelucrate 14.053.679 teste RT-PCR și 15.422.123 teste rapide antigenice.