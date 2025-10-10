UNICEF avertizează că numărul deceselor în rândul copiilor ar putea creşte în Gaza

„Situaţia este critică. Riscăm să asistăm la o creştere masivă a numărului deceselor în rândul copiilor, nu numai în rândul nou-născuţilor, ci şi al sugarilor, având în vedere că sistemul lor imunitar este mai compromis ca niciodată”, a declarat purtătorul de cuvânt al UNICEF, Ricardo Pires.

Trupele israeliene au început să se retragă vineri din unele părţi ale teritoriului palestinian, în conformitate cu un acord de încetare a focului cu Hamas, în prima fază a unei iniţiative a preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului care durează de doi ani, relatează Reuters.

Organizaţia Naţiunilor Unite intenţionează să intensifice livrarea de ajutor umanitar în Gaza, unde unele zone se confruntă cu foamete, în primele 60 de zile de încetare a focului în enclavă, a declarat joi un înalt oficial al ONU.

Sprijinul nutriţional este principala prioritate, a declarat UNICEF, având în vedere că 50.000 de copii sunt expuşi riscului de malnutriţie acută şi au nevoie de tratament imediat.

Pires a spus că imunitatea copiilor este scăzută deoarece „nu au mâncat corespunzător şi, în ultima perioadă, deloc, de prea mult timp”.

„Copiii au nevoie de vitaminele şi nutrienţii potriviţi pentru a se dezvolta şi a putea face faţă schimbărilor de temperatură sau epidemiilor virale”, a adăugat el.