Mâine începe vânzarea biletelor pentru Festivalului Național de Teatru: zeci de spectacole în selecție și un modul special semnat de regizorul Radu Afrim

Organizat de UNITER – Uniunea Teatrală din România, festivalul aduce în fața publicului 34 de spectacole în selecția oficială, un modul special semnat de regizorul Radu Afrim, precum și evenimente conexe: spectacole-lectură, dezbateri și lansări de carte.
Selecția oficială a fost realizată de Raluca Cîrciumaru, Alina Epîngeac și Ionuț Sociu, iar secțiunea educațională și spectacolele-lectură sunt coordonate de dramaturga Mihaela Michailov. Artist asociat al ediției 2025 este Radu Afrim, care propune trei producții speciale reunite sub titlul Focus: RADU AFRIM.
Programul FNT cuprinde 34 de spectacole în selecția oficială, 3 spectacole reunite în modulul Focus: RADU AFRIM („Casa dintre blocuri”, Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Tompa Miklós”; „Teatro Lúcido la malul infinitului”, Teatrul de Stat Constanța și „Zi de bucurie”, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași), 3 spectacole invitate („Grădina de sticlă”, regia Petru Hadârcă, Teatrul Național „Mihai Eminescu” Chișinău, Republica Moldova; „Vicontele”, regia și scenografia Slava Sambriș, Teatrul Republican „Luceafărul”, Chișinău, Republica Moldova și „Toaca”, un spectacol de dans de Andrea Gavriliu, Mădălina Dan, Ștefan Lupu, produs de Polski Teatr Tańca, Polonia) și un spectacol eveniment marca Radu Afrim, prezentat în deschiderea FNT, în data de 17 octombrie, ora 21.00 la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București.
Evenimentele se vor desfășura în principalele teatre din Capitală: Teatrul Național „I.L. Caragiale”, Teatrul Bulandra, Teatrul Odeon, Teatrul Mic, Teatrul Metropolis, dar și în spații independente.
Biletele pentru spectacolele FNT 2025 se pun în vânzare miercuri, 1 octombrie, de la ora 12:00, simultan pe platformele de ticketing online și la casele de bilete ale teatrelor gazdă. Prețurile variază între 30 și 80 de lei, în funcție de producție și sala de spectacol.
Programul spectacolelor
17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
Alaska de Elise Wilk
Traducerea: Mária Albert
Regia: Aba Sebestyén
Decorul: Beáta Sós
Costumele: Judit Dobre-Kóthay
Coregrafia: Tünde Baczó
Muzica originală: Tibor Cári
Producători: Teatrul Național Târgu Mureș – Compania „Tompa Miklós” și Studio Yorick
Durata: 2h (fără pauză)
12+
Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză
17.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”
Moarte la Teatrul de Revistă de Gabriel Sandu
Regia: Gabriel Sandu
Scenografia și light design: Miruna Croitoru
Coregrafia: Andrea Gavriliu
Muzica originală: Andrei Dinescu
Sound design: Viorel Andrinoiu
Producător: Teatrul „Stela Popescu” București
Durata: 3h (cu pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
#Spectacol invitat
Grădina de sticlă, după Tatiana Țîbuleac
Dramatizarea: Mariana Onceanu
Regia: Petru Hadârcă
Scenografia: Adrian Suruceanu
Pictor costume: Stela Verebceanu
Mișcarea scenică: Oleg Mardari
Muzica originală: Valentin Lindo Strișcov
Proiecții video: Radu Zaporojan
Producător: Teatrul Național „Mihai Eminescu”, Chișinău
Durata: 2h 30min (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
DESCHIDEREA OFICIALĂ A FNT35
21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
Gro(o)ve
Conceptul: Radu Afrim
Coregrafia: Andrea Gavriliu
Scenografia: Cosmin Florea
Video design: Andrei Cozlac
Producător: UNITER și FNT 2025
Durata: 1h 30min
#Spectacol invitat
16.00 și 21.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
Toaca
Un spectacol de dans de: Andrea Gavriliu, Mădălina Dan, Ștefan Lupu
Lumini: Michal Stenzel Costume: Ilona Binarsch
Coordonare producție: Monika Zembrzycka
Producător: Polski Teatr Tańca, Polonia
Durata: 1h 40min (fără pauză)
12+
Spectacol de teatru-dans
16.00 Teatrul Masca, Sala Mare
Jurnal de România #AiciSeViseazăLaSchimbare
Textul și regia: Carmen Lidia Vidu
Scenografia: Olivia Stoica / Pinkbull Vintage
Light design: Andrei Ignat
Producător: Teatrul Masca, București
Durata: 1h 40min (fără pauză)
14+
16.00 Teatrul Mic, Sala Atelier (Str.Constantin Mille, nr.16)
Respirații de Duncan Macmillan
Traducerea: Mircea Sorin Rusu
Regia: Cristian Ban
Scenografia: Irina Chirilă
Light design: Alex Dancu
Producător: Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad
Durata: 1h 20min (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
#Focus: RADU AFRIM
18.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
Casa dintre blocuri de Radu Afrim
Traducerea: László Sándor
Regia: Radu Afrim
Decorul: Anna Kupás
Costumele: Orsolya Moldován
Coregrafia: Blanche Macaveiu
Light design: Radu Afrim, István Ádám
Video design: Samu Trucza
Universul sonor: Radu Afrim
Sound-desing: Vince Oláh
Producător: Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Tompa Miklós”
Durata: 4h (cu pauză)
16+
Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză
18.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”
Un inamic al poporului de Henrik Ibsen
Traducerea: Radu Iacoban
Adaptarea: Thomas Ostermeier și Florian Borchmeyer
Regia: Radu Iacoban
Scenografia: Tudor Prodan
Light design: Lucian Moga
Sound design: Aida Šošić
Producător: Teatrul „Regina Maria” Oradea – Trupa „Iosif Vulcan”
Durata: 2h 20min (cu pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
18.30 Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”
Patimile sexului frumos în Epoca de Aur (așa cum le vedem la televizor)
de Selma Dragoș, Elena Morar
Dramaturgia: Selma Dragoș
Regia: Elena Morar
Decorul și Light design: Ileana Zirra
Costumele: Miruna Croitoru
Coregrafia: Teodora Velescu
Muzica originală: Cristina Juncu
Operator video: Daniel Păun
Producător: Teatrul Nottara București
Durata: 2h 20min (fără pauză)
12+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
21.00 Teatrul Metropolis, Sala Mică
Aer, după Charlotte Jones, cu texte documentare de Roxana Piticari și Liliana Oprea
Traducerea: Corina Moise
Regia: Leta Popescu
Scenografia: Bogdan Spătaru
Coregrafia: Mihai Mihalcea
Light design: Vlad Lăzărescu
Sound design: Andrei Raicu
Colaj video: Irina Caraulă (Alaska)
Producător: Teatrul Metropolis București
Durata: 1h 40min (fără pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
17.00 și 21.00 Recul – Remediu Cultural (bld. Splaiul Unirii, nr.160)
E doar sfârșitul lumii de Jean-Luc Lagarce
Traducerea: George State
Regia: Eugen Jebeleanu
Scenografia: Oana Micu
Coregrafia: Malena Silberschmidt
Muzica originală: Ovidiu Zimcea
Light design: Cristian Niculescu
Producător: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – secția germană
Durata: 1h 15min (fără pauză)
14+
Spectacol în limba germană cu traducere în limba română (la cască)
#Focus: RADU AFRIM
18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
Zi de bucurie de Arne Lygre
Traducerea din limba franceză, regia, light design-ul și universul sonor: Radu Afrim
Scenografia: Anna Kupás
Coregrafia: Alice Veliche
Producător: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași
Durata: 3h 20min (cu pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
Richard al III-lea de William Shakespeare
Adaptarea: Vecsei H. Miklós
Regia: István Albu
Scenografia: Erika Márton
Coregrafia: Franciska Szabó
Producător: Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa „Harag György”
Durata: 3h (cu pauză)
14+
Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză
21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
Canin,
adaptare liberă după filmul Kynodontas de Yorgos Lanthimos și Efthimis Filippou
Dramatizarea: Diana Nechit și Andrei C. Șerban
Regia: Botond Nagy
Decorul: Raul Cioabă
Costumele: Ioana Ungureanu
Muzica originală și sound design: Claudiu Urse
Light design: Cristian Niculescu
Producător: Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Liviu Rebreanu”
Durata: 1h 50min (fără pauză)
16+
Spectacol în limba română și traducere în limba engleză
ATENȚIE! Spectacolul conține limbaj licențios și scene cu impact emoțional, de violență fizică, verbală și psihică! În acest spectacol se folosesc lumini stroboscopice și fum de scenă inodor. Nu este recomandat persoanelor cu epilepsie, pacemaker, femeilor însărcinate și persoanelor cu dificultăți respiratorii.
17.00 și 21.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
Nunta însângerată de Federico García Lorca
Regia: Hunor Horváth
Decorul: Elöd Golicza
Costumele: Zsofia Gabor
Coregrafia: Árpád Könczei
Muzica originală: Andrei Dinescu
Regia de film: Adrian Sitaru
Light design: Cristian Niculescu
Producător:Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – secția germană
Durata: 1h 30min (fără pauză)
Spectacol în limba germană cu traducere în limbile română și engleză
18.00 Teatrul ACT
Don Quijote de James Fenton, după romanul „Don Quixote” de Miguel Cervantes
Traducerea: George State
Regia: Alexandru Dabija
Costumele: Maria Miu
Coregrafia: Blanche Macaveiu
Producător: Teatrul ACT București
Durata: 2h 10min (cu pauză)
12+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
#Spectacol invitat
19.00 ARCUB, Sala Mare
Vicontele de Eugène Ionesco
Traducerea: Vlad Russo, Vlad Zografi
Regia, scenografia și sound design: Slava Sambriș
Light design: Andrei Chirtoca
Producător: Teatrul Republican „Luceafărul”, Chișinău, Republica Moldova
Durata: 1h 30min (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
20.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”
Regina nopții de Leta Popescu
Regia: Leta Popescu
Scenografia: Bogdan Spătaru
Mișcarea scenică: Elena Anghel
Muzica originală: Csaba Boros
Versurile: Oana Mogoș
Light design: Marian Tarazi
Sound design: Dan Nedelescu
Producător: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați
Durata: 2h (fără pauză)
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
21.00 Teatrul Metropolis, Sala Mică
Rătăcirea de Doru Vatavului
Regia: Irisz Kovacs
Scenografia: Réka Oláh
Muzica: Alexandra Chira și Adrian Piciorea
Producător: ProTeatru Zalău
Durata: 2h (fără pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
Lungul drum al zilei către noapte, după Eugene O’Neill
Traducerea: Raluca Rădulescu
Un scenariu de: Roman Doljanski
Regia: Timofei Kuliabin
Scenografia: Oleg Golovko
Muzica originală: Timofei Pastukhov
Light design: Ilia Pașnin
Producător:Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu
Durata: 2h (fără pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
17.00 și 21.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic
Iona de Marin Sorescu
Regia: Silviu Purcărete
Scenografia și light design: Dragoș Buhagiar
Muzica originală: Vasile Șirli
Producători: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu și Tokyo Metropolitan Theatre
Durata: 1h 15min (fără pauză)
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
18.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
Incendii de Wajdi Mouawad
Traducerea: Zeno Fodor
Regia: Alexandru Mâzgăreanu
Decorul: Andreea Săndulescu
Costumele: Alexandra Boerescu
Muzica originală: Alexandru Suciu
Light-design: Daniel Klinger
Producător: Teatrul de Stat Constanța
Durata: 2h 30min (fără pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
19.00 Teatrul Mic, Sala Atelier (Str.Constantin Mille, nr.16)
Ferma animalelor
Scenariu teatral de: Andrei Huțuleac după „Ferma animalelor” de George Orwell
Regia: Andrei Huțuleac
Scenografia: Maria Nicola
Coregrafia: Ștefan Lupu
Song-uri: Oana Pușcatu
Light design: Lucian Moga
Sound design: Marin Grigore
Producător: Teatrul Mic București
Durata: 2h (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
19.00 Opera Națională București
Am bombardat New Haven de Joseph Heller
Traducerea: Ramona Tripa
Regia: László Bocsárdi
Decorul: József Bartha
Costumele: Anna-Aletta Lokodi
Coregrafia: Noémi Bezsán
Muzica: Magor Bocsárdi
Producător: Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca
Durata: 3h (cu pauză)
14+
Spectacol în limba română și traducere în limba engleză
19.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier
Orașul comoară
Dramatugia: Petro Ionescu
Regia: David Schwartz
Scenografia: Mihai Păcurar
Coregrafia: Dominik M. Iabloncic
Muzica originală: Mara Solomon
Light design și Sound design: Cătălin Filip și Alex Maftei
Producător: Reactor de creație și experiment Cluj
Durata: 2h (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
Proorocul Ilie de Tadeusz Słobodzianek
Traducerea: Luiza Săvescu și Passionaria Stoicescu
Dramaturgia: Diana Nechit
Regia: Botond Nagy
Scenografia: Irina Moscu
Lighting și Video design: Cristian Niculescu
Muzica originală și Sound design: Claudiu Urse
Producător:Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București
Durata: 2h 05min (fără pauză)
Scene care îi pot afecta emoțional, limbaj licențios, scene cu conotație sexuală.
Din cauza efectelor stroboscopice și de lumină, de scurtă durată și intensitate, spectacolul nu este recomandat persoanelor cu fotosensibilitate și celor care suferă de epilepsie! În spectacol se folosește fum de scenă inodor!
18+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
Lecția de Eugène Ionesco
Traducerea: Vlad Russo și Vlad Zografi
Regia: Bobi Pricop
Scenografia: Oana Micu
Mișcarea scenică și muzica originală: Eduard Gabia
Light design: Dodu Ispas, Ștefăniță Rezeanu
Sound design: George Udrea
Producător: Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova
Durata: 1h (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
spectacol pe gradene
19.00 Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”
Mândrie și prejudecată (un fel de)
De Isobel McArthur, după romanul lui Jane Austen „Mândrie și prejudecată”
Traducerea: Adrian Nicolae
Regia și light-design-ul: Alexandru Mâzgăreanu
Decorul: Andreea Săndulescu
Costumele: Alexandra Boerescu
Mișcarea scenică: Mariana Gavriciuc
Muzica originală și aranjament muzical: Alexandru Suciu
Producător: Teatrul Excelsior București
Durata: 2h 30min (cu pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
19.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
Trei surori de A.P. Cehov
Traducerea: Raluca Rădulescu
Regia: Theodor-Cristian Popescu
Conceptul și scenografia: Velica Panduru
Decorul: Velica Panduru (coproducție decor: Tukuma Works)
Costumele: Sabina Reus
Coregrafia: Flavia Giurgiu
Muzica originală și Sound design: Andrei Raicu
Light design: Cristian Niculescu
Producător: Teatrul Tineretului Piatra Neamț
Durata: 2h 30min (cu pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru” Reconstituirea
Conceptul: Catinca Drăgănescu și Ciprian Făcăeru
Textul și regia: Catinca Drăgănescu
Scenografie fizică, VR/AR & lighting design: Ciprian Făcăeru
Costume și consultant scenografie: Lia Dogaru
Dezvoltare software Reconstituirea VR/AR: Augmented Space Agency (Dan Făcăeru și Sabin Șerban)
Compoziția muzicală originală și sound design: Cristian Vieriu (interior 8)
Lumini: Alina Mitrache / Marian Tudorache
Sound: Emy Guran
Video: Florin Chirea
Producător: Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova
Durata: 1h 30min (fără pauză)
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
spectacol pe gradene
17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
Un înger soseşte la Babilon de Friedrich Dürrenmatt
Traducerea: Árpád Fáy
Dramatizarea: Réka Dálnoky
Regia: László Bocsárdi
Decorul: József Bartha
Video design-ul: András Rancz
Costumele: Izsák-Szőke
Coregrafia: Attila Bordás
Muzica originală și Sound design-ul: László Bakk-Dávid
Light design: Tamás Bányai
Producător: Teatrul „Teatrul Tamási Áron”, Sfântu-Gheorghe
Durata: 2h 40min (cu pauză)
Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză
In spectacol se folosesc efecte de lumină foarte puternice!
19.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic
NIJINSKI • Agonie și Extaz
Conceptul, regia, coregrafia, light-design-ul: Arcadie Rusu
Scenografia: Yasmin Asan
Muzica originală: Alexandru Suciu
Producător: Teatrul Odeon București
Durata: 1h 05min (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
17.00 Centrul de Teatru Educațional Replika
În zori, lumina e mai aspră de Mihaela Michailov
Regia: Radu Apostol
Scenografia: Gabi Albu
Video: Elena Găgeanu
Asistentă scenografie: Cosmina Croitoru
Coregrafia: Florin Fieroiu
Muzica originală: Sebastian Androne-Nakanishi
Light design: Radu Apostol
Sound design: Sebastian Androne-Nakanishi
Producător: Centrul de Teatru Educațional Replika, în parteneriat cu ADO
Durata: 2h (fără pauză)
14+
Spectacol în limbile română și idiș cu traducere în limba engleză
17.00 Teatrul Metropolis, Sala Mare
Goodbye, Lenin! de Wolfgang Becker și Bernd Lichtenberg
Traducerea: Elise Wilk
Dramatizarea: Bernd Lichtenberg
Regia: Eugen Jebeleanu
Scenografia: Velica Panduru
Decorul (producție): Tukuma Works
Costumele: Carmen Secăreanu
Light design: Cristian Niculescu
Sound design: Niko Becker
Imagine video: Iustin Șurpănelu
Asistență scenografie: Maria Constantin
Producător: Teatrul Tineretului Metropolis, București
Durata: 1h 50min (fără pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
19.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
Mary Stuart, adaptare de Robert Icke, după Friedrich Schiller
Traducerea: Irina Velcescu
Versiunea scenică: Daniela Dima, regizor asociat
Regia: Andrei Șerban
Decorul: Helmut Stürmer
Costumele: Corina Grămoșteanu
Video design: Andrei Cozlac
Muzica originală: Alexei Țurcan
Light design: Cristian Niculescu
Sound design: Liviu Stoica
Producător:Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București
Durata: 2h 40min (cu pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
19.30 Teatrul Evreiesc de Stat
Mesia de Martin Sherman
Traducerea: Lorena Luchian, Alexandru Panait și Andrei Măjeri
Adaptarea și regia: Andrei Măjeri
Scenografia: Irina Chirilă
Mișcarea scenică: Daniel Dragomir
Muzica originală: Folclor sefard
Light design: Andrei Ignat, Andrei Măjeri
Producător:Teatrul Evreiesc de Stat
Durata: 1h 50min (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
#Focus: RADU AFRIM
20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
TEATRO LÚCIDO la malul infinitului
Scenariul și regia: Radu Afrim
Include texte de: Adriana Bittel, Bogdan Răileanu, Doina Ruști
Scenografia: Irina Moscu
Coregrafia: Flavia Giurgiu
Muzica originală: Alexandru Suciu
Light design: Cristian Niculescu
Video design: Andrei Dermengiu
Producător:Teatrul de Stat Constanța
Durata: 3h 40min (cu pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
spectacol pe gradene
20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
Janovics
Dramaturgia: Nikolett Németh
Regia: Attila Vidnyánszky Jr.
Decorul: Csaba Csíki
Costumele: Zsuzsanna Cs. Kiss
Coregrafia: István Berecz
Muzica originală: Dávid Mester
Producător: Teatrul Maghiar de Stat Cluj
Durata: 3h (cu pauză)
12+
Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză
#Focus: RADU AFRIM
19.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
TEATRO LÚCIDO la malul infinitului
Scenariul și regia: Radu Afrim
Include texte de: Adriana Bittel, Bogdan Răileanu, Doina Ruști
Scenografia: Irina Moscu
Coregrafia: Flavia Giurgiu
Muzica originală: Alexandru Suciu
Light design: Cristian Niculescu
Video design: Andrei Dermengiu
Producător:Teatrul de Stat Constanța
Durata: 3h 40min (cu pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
spectacol pe gradene
*Atenție, programul poate suferi modificări!