Margot Robbie și Jacob Elordi, într-o adaptare pasională a „La răscruce de vânturi”

Warner Bros. a lansat primul trailer pentru cea mai nouă adaptare a romanului „La răscruce de vânturi”, iar imaginile lasă să se întrevadă o reinterpretare modernă și senzuală a poveștii de dragoste dintre Catherine Earnshaw și Heathcliff.

Rolurile principale sunt interpretate de Margot Robbie și Jacob Elordi, iar regia poartă semnătura lui Emerald Fennell, cunoscută pentru succesul controversat al filmului „Saltburn”.

Trailerul combină scene romantice, tensionate și erotice, intercalate cu imagini simbolice. De la frământarea aluatului până la un pește filmat în prim-plan, creând o atmosferă intensă și tulburătoare.

Clipul se încheie cu o scenă întunecată, în care personajul lui Elordi o întreabă pe Catherine: „Vrei să mă opresc?”, iar răspunsul ei este un șoptit „Nu”.

Filmul va avea premiera pe 13 februarie 2026, chiar înainte de Valentine’s Day, și va include melodii originale semnate de cântăreața Charli XCX, detaliu primit cu entuziasm de fani.

Reacțiile la trailer nu au întârziat să apară.

Unii utilizatori de pe YouTube au descris pelicula ca „Fifty Shades of Grey: versiunea 1800”, în timp ce alții au asemănat-o cu o continuare a lui „Saltburn”.

În schimb, există și voci critice care consideră abordarea prea îndepărtată de spiritul romanului clasic.