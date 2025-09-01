„The Smashing Machine”, cu Dwayne The Rock Johnson, primit cu elogii la Veneția

Dwayne The Rock Johnson, cunoscut pentru rolurile sale de erou indestructibil în blockbustere de acțiune, își arată pentru prima dată vulnerabilitatea pe marele ecran în The Smashing Machine.

Filmul, regizat de Benny Safdie și inspirat dintr-un documentar HBO din 2002, spune povestea reală a lui Mark Kerr, pionier al artelor marțiale mixte (MMA) în anii ’90.

Johnson impresionează prin interpretarea intensă și umană a sportivului, arătând nu doar forța fizică, ci și fragilitatea unui campion care se confruntă cu dependențe, singurătate și conflicte personale.

Criticii prezenți la Veneția au remarcat contrastul dintre imaginea clasică a „stâncii” hollywoodiene și portretul tulburător al unui om care se prăbușește sub presiunea succesului.

Alături de Johnson, în film joacă Emily Blunt, în rolul iubitei sale, Dawn, și Ryan Bader, star MMA care îl interpretează pe prietenul și colegul de ring Mark Coleman.

Relațiile tensionate, luptele din Japonia și dependența de analgezice conturează un tablou dramatic al vieții din culisele MMA-ului înainte ca sportul să devină un fenomen global.