Acțiunile Microsoft scad după prognoza de creștere a cheltuielilor pentru anul fiscal

Cu toate acestea, acțiunile companiei au scăzut cu aproape 4% în tranzacțiile after-hours, după ce directoarea financiară Amy Hood a anunțat că ritmul de creștere al cheltuielilor de capital va accelera în acest an fiscal. Microsoft a investit masiv în infrastructura necesară pentru AI, cheltuind 34,9 miliarde de dolari în primul trimestru, potrivit CNBC.

Veniturile diviziei Office și LinkedIn au urcat la 33 miliarde de dolari, în timp ce segmentul Windows, publicitate de căutare, dispozitive și jocuri a raportat 13,8 miliarde de dolari, depășind estimările analiștilor.

Anul acesta, acțiunile Microsoft au crescut cu 28%, susținute de parteneriatul strategic cu OpenAI, Microsoft deținând 27% din brațul său comercial, evaluat la circa 135 miliarde dolari.