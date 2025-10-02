Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni) trăiește o perioadă de expansiune vizibilă (P)

Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni) trăiește o perioadă de expansiune vizibilă: cifrele recente arată o creștere puternică a traficului de pasageri, ceea ce pune în lumină importanța serviciilor conexe precum parcare aeroport Otopeni și opțiunile de parcare in Otopeni pentru călătorii care pleacă sau sosesc cu mașina. Iată cele mai recente statistici și recomandări, într-un format advertorial orientat spre confortul și siguranța clientului.
Trafic aerian – cifre concrete
- În anul 2024, Aeroportul Otopeni a gestionat ≈ 15,9 milioane de pasageri, cu peste un milion mai mulți comparativ cu 2023.
- Numărul de mișcări ale aeronavelor (aterizări + decolări) a crescut și el, situându-se la ≈ 120.000 mișcări în 2024.
- În prima jumătate a anului 2025, aeroportul a înregistrat un trafic de 7,8 milioane de pasageri, ceea ce arată tendința continuă de creștere, chiar și comparativ cu primul semestru al anului 2019, înainte de pandemie.
Aceste creșteri generează o presiune mare pe infrastructură – piste, terminale, dar și pe facilitățile pentru autocare, taxiuri și parcare aeroport Otopeni.
De ce să alegi o parcare bună la Otopeni
- Primele minute contează: transferurile către și de la terminal, serviciile de shuttle, distanțele față de aeroport – toate acestea adaugă timp și pot produce stres dacă nu sunt bine planificate. Dacă alegi o opțiune de parcare aeroport Otopeni aproape de terminal și cu transfer gratuit, economisești timp și tensiune.
- Siguranța: parcările moderne, bine iluminate, pazite și monitorizate video oferă protecție pentru mașina ta pe durata călătoriei.
- Transparenta costurilor: este important să verifici tarifele pentru rezervare online vs. parcare fără rezervare. Diferențele pot fi semnificative – de exemplu, o zi de parcare poate costa 30 40 lei dacă rezervi online la o parcare apropiată, dar mult mai mult dacă parchezi direct și fără rezervare.