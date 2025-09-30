Prima pagină » Social » Ruta CFR Călători dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni modificată temporar

Ruta CFR Călători dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni modificată temporar

Din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară pe linia București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă se impun modificări temporare în circulația trenurilor CFR Călători pe această rută.
Ruta CFR Călători dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni modificată temporar
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
30 sept. 2025, 16:14, Social

Pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe linia București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă, solicitate și realizate de către administratorul infrastructurii – CNCF CFR SA, CFR Călători nu va putea opera temporar, în intervalul orar rezervat lucrărilor, 10 trenuri din cele 48 (24 tur/24 retur) aflate în circulație pe această rută.

Intervalul lucrărilor

  • Perioada: 14 – 17 octombrie 2025
  • Orele: 09:00 – 14:00
  • Responsabil: CNCF CFR SA

Trenuri care nu vor circula în acest interval

  • R-M 7917 București Nord (plecare 09:10) – Aeroport Henri Coandă (sosire 09:31)
  • R-M 7919 București Nord (plecare 09:50) – Aeroport Henri Coandă (sosire 10:11)
  • R-M 7920 Aeroport Henri Coandă (plecare 09:52) – București Nord (sosire 10:17)
  • R-M 7921 București Nord (plecare 11:10) – Aeroport Henri Coandă (sosire 11:31)
  • R-M 7922 Aeroport Henri Coandă (plecare 10:32) – București Nord (sosire 10:57)
  • R-M 7923 București Nord (plecare 12:30) – Aeroport Henri Coandă (sosire 12:51)
  • R-M 7924 Aeroport Henri Coandă (plecare 11:52) – București Nord (sosire 12:17)
  • R-M 7925 București Nord (plecare 13:50) – Aeroport Henri Coandă (sosire 14:11)
  • R-M 7926 Aeroport Henri Coandă (plecare 13:12) – București Nord (sosire 13:37)
  • R-M 7928 Aeroport Henri Coandă (plecare 14:32) – București Nord (sosire 14:57)

Restul circulației

Celelalte 38 de trenuri CFR Călători de pe această rută vor circula conform graficului de circulație prevăzut în Mersul trenurilor.

 