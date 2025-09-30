Ruta CFR Călători dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni modificată temporar

Pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe linia București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă, solicitate și realizate de către administratorul infrastructurii – CNCF CFR SA, CFR Călători nu va putea opera temporar, în intervalul orar rezervat lucrărilor, 10 trenuri din cele 48 (24 tur/24 retur) aflate în circulație pe această rută.

Intervalul lucrărilor

Perioada: 14 – 17 octombrie 2025

Orele: 09:00 – 14:00

Responsabil: CNCF CFR SA

Trenuri care nu vor circula în acest interval

R-M 7917 București Nord (plecare 09:10) – Aeroport Henri Coandă (sosire 09:31)

R-M 7919 București Nord (plecare 09:50) – Aeroport Henri Coandă (sosire 10:11)

R-M 7920 Aeroport Henri Coandă (plecare 09:52) – București Nord (sosire 10:17)

R-M 7921 București Nord (plecare 11:10) – Aeroport Henri Coandă (sosire 11:31)

R-M 7922 Aeroport Henri Coandă (plecare 10:32) – București Nord (sosire 10:57)

R-M 7923 București Nord (plecare 12:30) – Aeroport Henri Coandă (sosire 12:51)

R-M 7924 Aeroport Henri Coandă (plecare 11:52) – București Nord (sosire 12:17)

R-M 7925 București Nord (plecare 13:50) – Aeroport Henri Coandă (sosire 14:11)

R-M 7926 Aeroport Henri Coandă (plecare 13:12) – București Nord (sosire 13:37)

R-M 7928 Aeroport Henri Coandă (plecare 14:32) – București Nord (sosire 14:57)

Restul circulației

Celelalte 38 de trenuri CFR Călători de pe această rută vor circula conform graficului de circulație prevăzut în Mersul trenurilor.