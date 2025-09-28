Dronă în apropierea aeroportului Otopeni: traficul aerian întrerupt 40 de minute

UPDATE:

Duminică în jurul orei 14.26, echipajul unei aeronave aflate în faza de apropiere pentru aterizare pe pista 08R a Aeroportului Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti a raportat controlorilor de trafic aerian prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în spaţiul aerian din apropierea pistei.

Aeronava a aterizat în siguranţă. Conform procedurii de colaborare dintre ROMATSA şi Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, ca măsură preventivă imediată, au fost suspendate temporar aterizările, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de aşteptare. Ulterior, după evaluarea situaţiei, operaţiunile de aterizare au fost reluate pe cealaltă pistă a aeroportului, fără incidente, informează Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti: „Siguranţa pasagerilor, a echipajelor şi a tuturor participanţilor la traficul aerian rămâne prioritatea noastră absolută. Reamintim că operarea dronelor în zona şi în apropierea aeroporturilor civile sau militare este strict interzisă. Utilizarea neautorizată a acestora reprezintă un risc major pentru siguranţa zborurilor şi constituie faptă penală, sancţionată conform legii. Incidentul a fost raportat imediat către autorităţile competente, care au declanşat o investigaţie pentru identificarea operatorului dronei şi stabilirea măsurilor legale ce se impun”.

Știrea inițială:

Incidentul a fost raportat de piloţii unui Airbus A330 Turkish Airlines care aterizase în siguranţă pe pista 08L la ora 14:27, susţine BoardingPass.

Ca măsură de precauţie, controlul traficului aerian a cerut avionului British Airways BA886 Londra-Bucureşti să întrerupă procedura de aterizare şi să menţină altitudinea de 2.000 picioare.

Aeronava britanică şi alte opt avioane, inclusiv unul militar, au fost redirecţionate pe pista 08R, folosită de obicei pentru decolări.

Conform informaţiilor BoardingPass, drona se afla în afara perimetrului aeroportului, între DN1 şi Buftea, şi nu pe pistele aeroportului.

După 40 de minute, aterizările au fost reluate normal pe pista principală 08L a celui mai aglomerat aeroport din România.