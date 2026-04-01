Alexandru Rogobete: Decizia din procesul câștigat în primă instanță de Pfizer este executorie. „Ministerul Sănătății nu are această sumă în bugetul de stat”

Statul român trebuie să achite suma de 600 de milioane de euro pe care Tribunalul francofon de primă instanță din Bruxelles a decis ca România trebuie să o achite către Pfizer pentru dozele de vaccin anti-COVID pe care a refuzat să le mai preia în 2023. Chiar dacă nu este definitivă, hotărârea este executorie, iar în prezent, suma nu este bugetată, a spus ministrul Alexandru Rogobete în conferința de presă de miercuri seara.

La întrebarea jurnaliștilor privind banii disponibili pentru plată și procedura de achitare, ministrul a declarat că decizia este executorie, iar suma nu este bugetată la Ministeru Sănătății.

„Am fost în contact în în permanență cu ministrul Finanțelor. Sigur că banii vor veni, cel mai probabil din bugetul de stat, prin Ministerul Sănătății sau prin Ministerul Finanțelor. Ăsta, este un detaliu, mecanism financiar care urmează să fie stabilit ulterior. Nu, astăzi, Ministerul Sănătății nu are această sumă în bugetul de stat. Este o măsură executorie. Indiferent dacă se face apel sau nu se face apel, România va trebui să plătească această sumă. Dacă se câștigă în recurs, în forma de apel, sigur că banii vor vor fi reîntoși către către către România, dar, da, este o măsură executorie”, a declarat ministrul Sănătății.

„Doar ce s-a pronunțat decizia curții de la Bruxelles, urmează acum, în perioada imediat următoare, să analizăm toate aceste date, detaliile, cât înseamnă penalitățile, cum se vor calcula și, sigur, modul în care lucrurile se vor desfășura în viitorul apropiat. Mâine voi avea o întâlnire cu ministrul Finanțelor -evident că și astăzi am avut o discuție lungă pe acest subiect – încercăm și vom încerca să găsim cele mai bune soluții pentru România în momentul de față. Este evident că această sumă va fi, va trebui să fie plătită către compania Pfizer. Vom încerca să găsim soluțiile astfel încât efectele negative să fie minimizate cât se poate de mult”, a spus Alexandru Rogobete.

La întrebarea jurnaliștilor, el și-a exprimat convingerea că specialiștii și avocații, cei care reprezintă România în acest proces, vor veni cu toate scenariile posibile și în funcție de rezultatele acestor scenarii se va lua o decizie care să fie în favoarea României.