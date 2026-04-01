Rogobete: Cantitatea uriașă pentru care s-a semnat în mai 2021 nu avea nicio legătură cu realitatea

Conform deciziei instanței în procesul cu Pfizer, România are de achitat suma de 3 miliarde de lei, la care se adaugă penalități, care urmează să fie calculate, a declarat miercuri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Cantitatea uriașă pentru care s-a semnat în mai 2021 nu avea nicio legătură cu realitatea, adaugă ministrul.
Cosmin Pirv
01 apr. 2026, 20:26, Politic

„Decizia Tribunalului de la Bruxelles se referă strict la cele 29 de milioane de doze care nu au mai fost comandate și care nici nu au fost livrate în România, dar ele sunt parte din contractul semnat în anul 2021, luna mai. Nu aveam obligație să le comandăm, dar făceau parte din acel contract”, a spus Alexandru Rogobete.

El spune că dozele fac parte din a treia comandă lansată de România.

„Înseamnă că s-a pus o a treia comandă, deși în România exista un stoc încă de doze de vaccin neutilizate și asta s-a dovedit în momentul în care ele au fost distruse și vorbim aici de 3,5 milioane de doze”, a explicat ministrul.

El arată că prin decizia Tribunalului România are de achitat suma de 3 miliarde de lei fără penalități calculate: „Penalitățile urmează acum să fie calculate și ne vor fi comunicate într-o perioadă imediat următoare”.

Ce este greșit, în opinia ministrului

Ministrul Sănătății spune că procesul a început în 2022.

„COVID-ul nu mai era la aceeași intensitate ca în anul 2020 și 2021, deci prezența acestor multe milioane, vorbesc de 29 de milioane de doze, nu mai era absolut, nu mai era necesară din punctul de vedere al sănătății publice. Nu vreau să zic că este corect sau că este greșit. Vă spun cum arată cifrele, cum s-a întâmplat și cum am ajuns aici. Ce este greșit, din punctul meu de vedere, este acea cantitate uriașă care a fost semnată în mai 2021, care nu avea nicio legătură cu realitatea, care nu are nicio estimare medicală sau în directă legătură cu sănătatea publică sau cu rata de vaccinare”.

