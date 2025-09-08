ASML investește în Mistral AI și devine cel mai mare acționar al startup-ului francez

Compania olandeză ASML se angajează să investească 1,3 miliarde de euro în cadrul unei runde de finanțare de 1,7 miliarde de euro a Mistral și este de așteptat să obțină un loc în consiliul de administrație al companiei franceze, au spus sursele Reuters, care au cerut să rămână anonime.

Această rundă de finanțare va face din Mistral cea mai valoroasă companie de inteligență artificială din Europa.

Adesea prezentat drept „campionul AI” al Franței și al Europei, Mistral concurează cu giganți americani precum OpenAI și Google.

O participație la Mistral ar lega doi lideri tehnologici europeni, iar capitalul adus de ASML ar putea ajuta compania franceză să reducă dependența Europei de modelele AI din SUA și China, au explicat sursele Reuters.

ASML produce echipamente esențiale pentru fabricarea cipurilor de ultimă generație și utilizează inteligența artificială pentru a spori eficiența uneltelor sale. Compania ar putea beneficia de implementarea soluțiilor Mistral în analiză de date și AI, pentru a îmbunătăți performanța echipamentelor proprii și a dezvolta produse suplimentare.

ASML este singurul furnizor de echipamente de litografie cu ultraviolete extreme (EUV) pentru producători de cipuri precum Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) și Intel. Sistemele EUV costă aproximativ 180 de milioane de dolari și sunt indispensabile pentru fabricarea cipurilor de ultimă generație.

Startup-ul Mistral a fost fondat în 2023 de Arthur Mensch, fost cercetător la DeepMind, și de foștii angajați Meta Timothée Lacroix și Guillaume Lample.