Aurul atinge un nou maxim istoric – 3.600 dolari pe uncie

Aurul a crescut cu 9% în ultimele trei săptămâni şi cu 37% de la începutul anului, pe fondul temerilor legate de inflaţia ridicată şi de creşterea datoriei publice în SUA. Aceşti factori au făcut ca dolarul şi alte active denominate în dolari să fie mai puţin atractive ca loc sigur pentru economii, iar investitorii s-au orientat către aur ca protecţie, relatează zf.ro.

Creşterea abruptă vine la doar câteva zile după ce aurul a trecut pentru prima dată pragul de 3.500 dolari/uncie, susţinut şi de datele dezamăgitoare din piaţa muncii americane publicate vineri.

Pieţele anticipează acum o reducere de cel puţin 25 de puncte de bază la următoarea şedinţă a Fed, iar o parte dintre investitori mizează chiar pe o scădere de 50 de puncte de bază.

„Aşteptările privind relaxarea monetară întăresc statutul aurului de refugiu împotriva inflaţiei. Randamentele reale tind să devină din nou negative, ceea ce va favoriza aurul”, a explicat Chris Turner, şeful global de cercetare pieţe la ING.

Depreciere continuă pentru dolar

Dolarul s-a depreciat cu 10% în acest an faţă de principalele monede internaţionale, precum euro, yenul sau lira sterlină, ceea ce a făcut aurul mai ieftin pentru investitorii care cumpără în alte valute.

„Nu este o coincidenţă că avem cel mai slab prim semestru pentru dolar din ultimele cinci decenii şi, simultan, cea mai puternică evoluţie a aurului dintr-o perioadă similară”, a declarat Maya Bhandari, CIO multi-asset EMEA la Neuberger Berman.

În acelaşi timp, vânzările masive de obligaţiuni guvernamentale la nivel global au transformat aurul într-un instrument de diversificare mai atractiv decât bondurile pentru portofoliile încărcate de acţiuni, a adăugat aceasta.

Piaţa urmăreşte şi tentativa preşedintelui Donald Trump de a o demite pe guvernatoarea Fed Lisa Cook, o mişcare contestată în instanţă şi privită ca o ameninţare la adresa independenţei băncii centrale. Îngrijorările privind posibila creştere a inflaţiei au determinat investitorii să mute tot mai mult capital în aur, pe lângă achiziţiile record din ultimii ani făcute de băncile centrale, care au ajutat metalul să depăşească activele denominate în euro ca pondere în rezerve.

„Ne aşteptăm ca o parte din cererea externă să se reorienteze dinspre titlurile de stat americane către aur, pe fondul pierderii de încredere în SUA”, a spus Atakan Bakiskan, economist la Berenberg, care anticipează şi o continuare a deprecierii dolarului.

Pe plan comercial, Casa Albă a emis în weekend noi reglementări care exclud lingourile de aur de la taxele vamale, după câteva săptămâni de incertitudine. În august, autorităţile vamale americane anunţaseră că lingourile de aur intră sub incidenţa tarifelor, ceea ce provocase blocaje pe piaţă şi suspendarea temporară a unor transporturi către SUA.