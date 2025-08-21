Bani europeni pentru refacerea infrastructurii din Suceava și Neamț în urma inundațiilor. Câți bani vor fi alocați

Ministrul a spus că regulamentul Restore este menit să creeze o reacție rapidă atunci când există dezastre.

„Multă lume a abordat cu scepticism acest lucru știind că, de obicei, durează foarte mult până poți să iei fonduri europene și să le schimbă destinația. De data aceasta, suntem la 3 săptămâni distanță și astăzi dimineața la ora 10 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare al Programului Regional Nord-Est 2021-2027 la care am participat, alături de președinții Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa, alte autorități locale, mediul de afaceri, mediul academic, evident, președintele Agenției de Dezvoltare Regională, și am aprobat prioritatea 10. Practic, am reușit să transformăm în implementare acea discuție legată de activarea mecanismului RESTORE”, a spus Dragoș Pîslaru.

El anunță că este vorba de 15 milioane de euro.

„Mâine modificarea va fi finalizată în sistemul informatic european legat de Fondurile Europene de Coeziune și, practic, de mâine, cheltuiala devine eligibilă pentru o sumă alocată de 15 milioane de euro destinată refacerii, infrastructurii, drumurilor, podețelor, podurilor, toate lucrurile care sunt în acest moment afectate dramatic ca urmarea inundației”, a mai spus ministrul.

El susține că acum lucrurile sunt în mâna autorităților locale pentru pregătirea studiilor de fezabilitate.

Ministrul adaugă că sprijinul Guvernului pentru această situație din județele Neamț și Suceava nu s-a încheiat și că fondurile vor putea fi suplimentate dacă este nevoie.