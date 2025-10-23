BNR: Depozitele în lei ale populației au crescut cu 0,1% în septembrie

Potrivit BNR, masa monetară în sens larg a înregistrat la sfârșitul lunii septembrie 2025 un sold de 753 293,5 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,3 la sută (-0,1 în termeni reali 1 ) față de luna august 2025, iar în raport cu septembrie 2024 s-a majorat cu 7,9 la sută (-1,8 la sută în termeni reali).

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna septembrie 2025 cu 0,8 la sută față de august 2025 (0,4 la sută în termeni reali), până la nivelul de 444 033,6 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 69,1 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, a crescut cu 0,5 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 30,9 la sută în totalul creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,3 la sută (1,1 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,5 la sută (-2,2 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 6,5 la sută a componentei în lei (-3,1 la sută în termeni reali) și cu 9,7 la sută a componentei în valută exprimată în lei (7,5 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a înregistrat o creștere în luna septembrie 2025 de 0,7 la sută față de luna august 2025, până la 257 819,5 milioane lei. În raport cu septembrie 2024, acesta s-a majorat cu 15,9 la sută (5,5 la sută în termeni reali).

Creștere pentru clienții neguvernamentali

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna septembrie 2025 cu 0,3 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 634 775,0 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,7 la sută (-2,9 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 68,2 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,6 la sută față de luna august 2025, până la 433 179,6 milioane lei. Comparativ cu luna septembrie 2024, acestea s-au majorat cu 2,9 la sută (-6,4 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 0,1 la sută față de luna anterioară, până la 252 327,9 milioane lei și cu 5,2 la sută (-4,2 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 1,4 la sută (până la 180 851,7 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna septembrie 2024, au înregistrat o diminuare de 0,3 la sută (-9,2 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută, în scădere

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 31,8 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,3 la sută față de luna august 2025, ajungând până la nivelul de 201 595,4 milioane lei (exprimat în euro, acestea s-au diminuat cu 0,5 la sută, până la 39 675,5 milioane euro). Comparativ cu luna septembrie 2024, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 15,9 la sută (13,5 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au scăzut cu 0,5 la sută față de luna august 2025, până la 138 714,8 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,6 la sută, până la 27 300,2 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 16,0 la sută (13,6 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au rămas practic neschimbate față de august 2025, înregistrând o scădere marginală de 0,01 la sută, până la 62 880,6 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,2 la sută, până la 12 375,4 milioane euro). Comparativ cu septembrie 2024, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 15,8 la sută (13,4 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).