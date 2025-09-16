Bogdan Ivan și Oana Țoiu, întâlnire cu secretarul Energiei din SUA. „Am discutat despre cum România își consolidează rolul de lider energetic regional”

Bogdan Ivan s-a întâlnit, marți, cu secretarul Departamentului Energiei din Statele Unite ale Americii, Chris Wright, prima întâlnire la cel mai înalt nivel cu noua administrație de la Washington.

„Am discutat despre cum România își consolidează rolul de lider energetic regional, dezvoltând producția de energie sigură, în bandă”, a anunțat demnitarul român, detaliind trei direcții:

prin SMR, aducem în țară tehnologia nucleară a viitorului

prin Neptun Deep, valorificăm resursele din Marea Neagră

prin echilibru și pragmatism, transformăm România în exportator de energie

„Aprecierea partenerilor americani confirmă direcția noastră: securitate energetică, locuri de muncă bine plătite și prețuri mai mici la energie pentru români. Totul cu un obiectiv clar – asigurarea securității energetice a României și a Europei”, a transmis Bogdan Ivan, pe contul de Facebook.

La întâlnire a participat și ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, care a anunțat, pe X, că discuțiile s-au concentrat pe proiectele comune româno-americane în domeniul energiei.

„Discuție constructivă și fructuoasă astăzi la Viena cu Chris Wright, secretarul Departamentului de Energie al SUA. Am împărtășit opinii pe teme de interes reciproc, inclusiv proiecte de energie nucleară și gaze naturale. De asemenea, am discutat despre reziliența energetică”, a transmis ministrul român pe platforma X.