Prima pagină » Politic » „Fake news-ul” că România dă gratis energie Republicii Moldova, demontat de Bogdan Ivan

Ministrul Energiei Bogdan Ivan respinge categoric afirmațiile că România oferă energie electrică gratuită Republicii Moldova, prezentând date care arată că țara noastră vinde energie mai scump decât o cumpără.
Andreea Tobias
04 sept. 2025, 14:10, Politic

Ivan precizează că toată energia se tranzacționează pe bursă în România, Serbia, Bulgaria, Grecia, Moldova, Ucraina și Ungaria, în funcție de prețurile pe intervale orare.

„Ca să vă dau un exemplu foarte clar, pentru a închide acest mit prin care România dă gratis energie în Republica Moldova. La nivelul lunii iulie, de exemplu, în medie, România a importat energie electrică cu 104 euro pe megawat și a vândut cu 127 de euro, adică a vândut mai scump decât a importat”, detaliază ministrul.

Pentru luna august, cifrele sunt similare: România a importat la 78 euro pe megawat și a exportat la 115 euro pe megawat.

Ministrul spune că prețurile mai mici din Republica Moldova se datorează măsurilor guvernamentale locale: subvenționarea consumului de până la 110 kWh și eliminarea TVA-ului la energia electrică.

„Dacă ar fi ca aceste două mecanisme să fie în vigoare, n-ar fi o diferență foarte mare de prețurile din România, Bulgaria, Grecia, cele din Republica Moldova”, susține Ivan.

Ministrul vrea să elimine „acest mit și aceste minciuni care se propagă în mediul online”, subliniind că România nu își folosește avantajele pentru a da energie la jumătate de preț unei țări vecine.