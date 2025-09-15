Ivan, despre relansarea economică: Suntem în cel mai dificil moment al sistemului energetic

„Suntem astăzi în cel mai dificil moment pentru sistemul energetic național din ultimele trei decenii”, a declarat ministrul într-o postare pe Facebook.. Ivan a subliniat că „energia reprezintă între 10% și 80% din prețul produselor fabricate în România”.

Ivan a prezentat două direcții principale ale programului propus de PSD

1. Pentru companiile din industriile energointensive: Companiile vor beneficia de „acces prioritar la resursele de gaze naturale din România, în special cele din perimetrul Neptun Deep”, măsură care ar putea contribui la „reducerea deficitului de balanță comercială cu cel puțin 500 de milioane de euro încă din primul an”.

2. Pentru cetățeni și antreprenori: Reducerea prețului energiei prin crearea unui fond strategic de investiții dedicat dezvoltării de noi capacități de producție a energiei în bandă (nuclear, hidro, gaz)

Ivan: „O investiție în viitorul României”

Ivan susține că măsurile sunt „o investiție în viitorul României, un viitor în care energia devine un avantaj competitiv, nu o povară”, având drept obiectiv susținerea fiecărui loc de muncă prin „un sistem energetic solid, sigur și accesibil pentru toți”.

Ministrul a criticat perioada anterioară, susținând că „după 10 ani în care Ministerul Energiei a fost condus pe baze ideologice de dreapta”, este necesară o schimbare de abordare pentru „găsirea de mecanisme simple, pragmatice și eficiente pentru a reduce prețul energiei și a crește competitivitatea companiilor românești”.